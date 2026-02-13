Projektsamordnare - Stockholm
Luotea FM AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luotea FM AB i Stockholm
, Skövde
, Jönköping
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och strukturerad projektledare med bakgrund inom teknik och fastighet? Har du dessutom vana att hantera flera parallella projekt och vill agera den viktiga länken mellan beställare och utförare? Då kan du vara vår nästa Projektsamordnare till Södersjukhuset!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Luotea utför fastighetsdriften på Södersjukhuset vilket inbegriper alla tekniska system exklusive medicintekniska installationer. Då vården på Södersjukhuset ständigt utvecklas leder det till att fastighetsförvaltaren, Locum, behöver säkerställa nya funktioner i fastigheten. Som driftentreprenör ska vi säkerställa att pågående projekt fungerar bra i kontakt med den normala driften av sjukhuset. Vi söker nu efter ytterligare en projektsamordnare som tillsammans med befintlig projektsamordnare kommer att vara insatt i alla pågående och kommande projekt. Genom tjänsten blir del av ett stort och kompetent team medarbetare bestående av tekniker, projektledare, administration, gruppchefer och specialister. Det som genomsyrar hela organisationen är prestigelöst samarbete och en inkluderande företagskultur. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Vara länken mellan Locum - projektledningen, samt Luotea, i byggnadsprojekt och i tekniska och praktiska frågor som är kopplade till byggnadsprojekten
• Säkerställa att funktionen på viktiga fastighetstekniska systemen förblir så hög som möjligt under projektarbeten
• Ansvara för att rätt kompetens kommer till rätt möten och att rätt info kommer rätt personer tillhanda i pågående och framtida projekt
• Genomföra kontinuerliga egenkontroller inom pågående projekt och vid överlämnandet tillse att drift- och underhållsinstruktioner tas fram och överlämnas till driftorganisationen
• Hantera garantianmälningar efter överlämnade projekt
Säkerhetsklassad arbetsplats:
Södersjukhuset är säkerhetsklassat så du kommer att genomgå en säkerhetsprövning inför anställningen.
Om dig
Vad som karaktäriserar dig är din förmåga att motivera medarbetare med ditt driv. Rollen innebär mycket interna och externa kontakter, vilket kräver att du har förmåga att skapa goda relationer, och att vara kommunikativ och tydlig. Vidare är du noggrann och strukturerad och kan hantera olika arbetsuppgifter parallellt, med bibehållen prioriteringsförmåga.
För att lyckas i rollen behöver du
• Eftergymnasial utbildning med inriktning inom fastighetsteknik
• Minst 3 års projektledarerfarenhet inom teknisk drift/förvaltning och/eller ombyggnadsprojekt
• Självständigt kunna leda projekt och koordinera och allokera projektresurser
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Byggnadsteknisk kompetens
• Erfarenhet som ex: Installationssamordnare i byggprojekt
• Erfarenhet av att jobba i vårdmiljö
• Erfarenhet av projekt eller arbeten på Södersjukhuset
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens- och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Olle Vide, 073 138 13 73, eller rekryterare Sara Widforss, på mejl sara.widforss@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Jobbnummer
9741583