Projektör till Saab!
Saab AB / Installationselektrikerjobb / Östersund Visa alla installationselektrikerjobb i Östersund
2025-12-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Östersund
, Ånge
, Kramfors
, Sundsvall
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I sektionen Field Support ingår ett team av projektörer och tekniker som stöttar Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten med projektering samt installationer inom flygplatsljusområdet (AGL). Motsvarande arbeten på civila flygplatser förekommer också. Vi tillhandahåller teknisk support samt utbildning till Försvarsmaktens driftorganisationer. Vi fungerar som upphandlingsstöd till FMV vid entreprenadupphandlingar samt stöttar med bygglednings-, kontroll- och besiktningsuppdrag. Arbetet innefattar upprätthållande av teknisk kompetens samt produktbevakning inom området.
Som projektör (AGL) inom flygplatsljus är du en viktig del av teamet som ansvarar för projektering, installation och tekniskt stöd inom flygplatsljus på alla typer av flygplatser - såväl civila som militära.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat:
* Projektering och dimensionering av elinstallationer för flygplatsljus
* Kravhantering och verifiering av kravuppfyllnad
* Upprättande och redigering av relationsritningar för flygplatsljus och kraftnät
* Att, tillsammans med teamet, leverera tekniskt stöd till Försvarsmaktens driftorganisationer avseende flygplatsljus
Arbetet utgår från Östersund samt medför en del resor, främst inom Sverige.
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och har god problemlösningsförmåga, kan arbeta självständigt men trivs även i grupp. För att trivas och lyckas i rollen arbetar du systematiskt och noggrant. Du ser positivt på att få arbeta både praktiskt och analytiskt. Du behöver på egen hand kunna planera och styra över vardagen och ibland även inta ledande och pådrivande roller i våra ärenden och uppdrag. Vi ser gärna att du som person är öppen, utåtriktad och relationsbyggande.Kvalifikationer
* Lägst gymnasiekompetens, gärna med el /tele/teknisk inriktning eller relevant kunskap inhämtad ifrån arbetslivet
* Goda kunskaper i att uttrycka sig på svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
* Van att arbeta i MS Office (Word, Excel, Power Point och Outlook)
* Körkort lägst klass B
* Erfarenhet av elprojektering i AutoCad eller motsvarande programvara
Meriterande
* Kännedom om entreprenadjuridik och AMA systemet
* Kunskap om och eller erfarenhet av entreprenader
* Erfarenhet av arbete på flygplatser
* Erfarenhet av arbete med flygplatsljus och strömförsörjning
* Tidigare arbete inom Försvarsmakten eller FMV
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Våra värderingar kan du läsa om här. Ersättning
