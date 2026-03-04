Projektör gata/mark eller VA
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Tjänsten som projektör tillhör förvaltningens byggprojektenhet, som har sitt kontor i Lindesberg och består av en engagerad arbetsgrupp om 3 projektörer och 4 projektledare. Enheten genomför ungefär 30 byggprojekt per år, de flesta inom gata och VA.
Som medarbetare hos oss erbjuds du möjlighet att vara en del av ett större sammanhang då vi tillsammans arbetar för en välfungerande vardag för våra medborgare. Vi utvecklar samhället och har ett brett uppdrag inom bland annat avfall och återvinning, vatten och avlopp samt skötsel av kommunens gator.
Vi erbjuder en organisation med fokus på hållbara och samhällsnyttiga projekt, möjlighet till kompetensutveckling och flexibla arbetssätt.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I rollen som projektör kommer du att ha en central roll i att utforma och utveckla infrastrukturprojekt med fokus på gator, gång- och cykelvägar eller VA-ledningsnät och/eller dagvattenanläggningar. Du kommer att arbeta med dimensionering av vatten- och avloppssystem och/eller marköverbyggnader/gator samt framtagning av maskinstyrning, kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar med hjälp av AMA. En viktig del av ditt arbete blir även kalkylering och ekonomisk planering av projekten, samtidigt som du kan komma att arbeta med utredningar i tidiga skeden och bidra i framtagandet av detaljplaner. Du kommer också att ha en aktiv roll vid upphandling av konsulter och entreprenörer samt granska handlingar och ansvara för att bevaka garantiåtaganden och säkerställa att projekten håller hög kvalitet genom hela processen.
Tjänsten erbjuder en spännande variation av uppgifter och möjligheten att arbeta med både detaljerade tekniska lösningar och strategiska beslut. Du får arbeta självständigt men i nära samarbete med verksamheten, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö där du har stort ansvar och möjlighet att påverka.
Det här är ett uppdrag där du får stort eget ansvar, men också stöd av erfarna kollegor och ett nära samarbete med många andra kompetenser inom samhällsbyggnadsområdet. Du jobbar med helheten av projekteringen med både VA och mark.
Du har förståelse för hur geotekniska förhållanden påverkar projektet och kan tolka geotekniska undersökningar.
Du kommer vara byggarbetsmiljösamordnare för projektering för dina projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller motsvarande, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst fem års erfarenhet av projektering inom mark- och/eller VA-området, exempelvis gator, gång- och cykelvägar eller VA-ledningsnät. Du är van att arbeta självständigt i projekteringsuppdrag och har god kompetens i CAD-verktyg som Civil3D och/eller Novapoint.
Du har goda kunskaper i AMA och är trygg i att upprätta tekniska beskrivningar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Erfarenhet av kalkylering och ekonomisk uppföljning inom projekt är meriterande. Har du även arbetat med upphandling, granskning av handlingar eller uppföljning av garantiåtaganden ser vi det som positivt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av både mark- och VA-projektering. Kunskap inom dimensionering av öppna dagvattenlösningar, projektering av belysning samt förmåga att tolka geotekniska undersökningar är meriterande.
För rollen behöver du kunna ta ansvar för byggarbetsmiljösamordning i projekteringsskedet (BAS-P), alternativt ha förutsättningar att axla det ansvaret.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du trivs med stort eget ansvar, samarbetar väl med andra kompetenser och bidrar med initiativ och driv i projekten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enhetschef Byggprojektenheten
