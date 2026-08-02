Projektör fjärrvärme
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2026-08-02
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Om Kalmar Energi Kalmar Energi är Kalmarregionens lokala energiföretag med djupa rötter i den småländska myllan. Vi bryr oss om vår gemensamma miljö och levererar alltid energi från förnybara källor. Vi tror på energi från Moskogen, Kalmarsundsvindar och öländsk sommarsol. Som lokalt energiföretag finns och arbetar vi i våra kunders omedelbara närhet. Vi tror på personliga möten och jobbar hårt för att tillgodose våra kunders energibehov.
Har du erfarenhet av projektering och söker nya utmaningar? Vi söker nu en ingenjör till vårt team som arbetar med att utveckla och projektera vårt fjärrvärmenät.Om rollen
Du kommer arbeta med projektering av vårt fjärrvärmenät. Rollen kombinerar tekniskt arbete med projektledning och systemförståelse, där du bidrar till att våra system och arbetssätt fungerar effektivt i vardagen.
Ditt huvudsakliga ansvar är att förvalta det befintliga nätet och ta fram lösningar för hur fjärrvärmenätet ska utvecklas och byggas ut. Du arbetar i olika systemstöd och ansvarar för att underlag, dokumentation och uppföljning håller hög kvalitet.I rollen förväntas du ta ansvar för dina projekt, driva arbetet framåt och säkerställa att vi levererar hållbara och kostnadseffektiva lösningar över tid. Du kommer också att arbeta med dokumentation, uppföljning och faktureringsunderlag samt hantera ärenden från kundcenter och felanmälningar.Du får en varierad vardag där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor i olika delar av verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utvecklas i rollen som projektör och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. I rollen har du ofta kontakt med beställare, kollegor och andra berörda parter. Du är nyfiken, teknikintresserad och lösningsorienterad, med ett praktiskt synsätt och en vilja att bidra till ett bra helhetsresultat. Du tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat sätt, samarbetar väl med andra och har förmåga att hantera flera projekt parallellt.
Vi vill att du har:
En relevant ingenjörs- eller KY-utbildning, exempelvis inom energi-, bygg- eller maskinteknik
En god IT-förståelse samt vana att arbeta i olika system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av projektering inom energi, VA, anläggning eller liknande
Erfarenhet av Trimble NIS och AutoCAD eller andra tekniska system
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du en viktig roll där du bidrar till att utveckla och förvalta vårt distributionsnät – något som är avgörande för både kund, verksamhet och framtidens energisystem.
Du blir en del av ett team där vi hjälper varandra, utvecklar arbetssätt tillsammans och har en nära koppling till verksamheten.
Vi är en trygg och pålitlig arbetsgivare som vill skapa förutsättningar för att det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi kan erbjuda en vardag nära verksamheten och beslutsfattandet, med möjlighet att utvecklas utifrån din kompetens och dina intressen.
Några av förmånerna vi erbjuder:
72 timmars arbetstidsförkortning
Ett resultatbaserat bonussystem
Friskvårdssatsningar som friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och sjukvårdsförsäkring
Gemensamma personalaktiviteter inom avdelningen och tillsammans med hela bolagetSå ansöker du
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För att din ansökan ska vara giltig behöver du ansöka via vår hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:Frida RydholmHR-strategfrida.rydholm@kalmarenergi.se
Vi vill informera om att vi har semester under rekryteringsperioden. Vi ser fram emot att läsa din ansökan när vi är tillbaka i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Energi Värme AB
(org.nr 556636-7792)
Smedjegatan 4 (visa karta
)
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Frida Rydholm frida.rydholm@kalmarenergi.se Jobbnummer
10017960