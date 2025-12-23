Projektör / Elkraftkonsult
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Projektör inom Elkraft
Papillon är ett konsultbolag i centrala Stockholm som brinner för teknik, utveckling och leverans av högsta kvalitet till våra kunder. Kunderna är framför allt elnätsbolag inom Storstockholmsområdet samt entreprenadföretag där vi är med och bidrar till elektrifieringen och den gröna omställningen.
Hos oss kommer du arbeta med erfarna kollegor som ger dig möjlighet att utvecklas, men du ges också en möjlighet att påverka företagets egen utveckling. Vi värnar om en god arbetsmiljö och en balans mellan arbete och fritid.
Din roll
Vi har inom vår grupp väldigt erfarna projektörer och beredare inom city- och tätort. Vi behöver nu förstärkning till vårt team och erbjuder en utmanande miljö och spännande projekt. Du kommer exempelvis att företräda nätbolagen i deras ledningssamordningsprojekt och reinvesteringsprojekt, utföra nätberäkningar och ta fram förstudier samt tekniska lösningar.
Som Projektör hos oss kommer du bland annat att arbeta med
Förstudier av eldistributionsnät för övergripande planering
Projektering omfattande beräkningar och dimensioneringar
Framtagningar av förfrågningsunderlag enligt el och anläggnings AMA.
Företräda våra kunder, i huvudsak ledningsägare, i ledningssamordningsmöten
Stationsprojektering av inhysestationer i city/tätortsmiljö
Vi vill att våra konsulter skall sträva efter att vara väl förankrade i elkraftsmarknaden. Hos oss får du ett stort ansvar att själv påverka dina arbetsuppgifter och din roll i projekten.
För rätt person finns möjligheten att axla ett större ansvar för vår projekteringsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har hunnit etablera dig inom branschen, allt från ett par år och upp till mångårig erfarenhet. Du är villig att ta ansvar och utvecklas tillsammans med företaget.
Vi tror att du:
Innehar eftergymnasial utbildning inom elkraft alternativt motsvarande kunskaper via arbetslivserfarenhet.
Är kundfokuserad, lösningsorienterad och ha förmågan att driva arbetet framåt.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Innehar körkort B.
Har mycket god datorvana. Meriterande kunskaper CAD / Microstation
Bli en del av Papillon och ansök så snart som möjligt då rekryteringsprocessen sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Kontakt
Jens Sellrup
073-144 59 99jens.sellrup@papillonkonsult.se
Robert Lindberg
070-399 59 70robert.lindberg@papillonkonsult.se
Papillon Konsult AB
Gyllenstiernsgatan 16
115 26 Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: info@papillonkonsult.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Papillon Konsult AB
(org.nr 559311-8457)
Gyllenstiernsgatan 16 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM

Körkort
