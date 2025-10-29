Projektör anläggning
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret / Byggjobb / Sävsjö Visa alla byggjobb i Sävsjö
2025-10-29
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Sävsjö kommun arbetar med och står inför flera spännande projekt och behöver därför förstärkning. Du kommer dels att bistå projektledare i projekt men kommer också arbeta självständigt med olika anläggningsprojekt, som lekparker, gång- och cykelpassager, parkeringsplatser, mindre fritidsanläggningar och vägar som utförs i egen regi. Som projektör kommer du medverka i förstudier och utredningar, ansvara för projektering, ta fram eget projekteringsunderlag och handlägga nödvändiga lokala trafikföreskrifter, lov och tillstånd, avropa och upphandla underleverantörer och ha ansvar för projektbudget. Du ansvarar för projektadministration och uppföljning i samverkan med projektledning. Under projektens gång tar du fram olika projekthandlingar så som tidsplaner och nödvändiga miljö- och kvalitetsplaner.
Som projektör arbetar du på kommunledningskontorets utvecklingsavdelning på samhällsbyggnadsenheten. Du arbetar i nära anslutning till projektledare, samhällsbyggnadschef och samhällsbyggnadsstrateg, som ansvarar och initierar de olika projekten. Som projektör är du en viktig länk mellan utvecklingsavdelningen och serviceförvaltningen inom Sävsjö kommun. Arbetet genomförs ofta i nära samarbete med företrädare för kommunens olika verksamheter och förvaltningar för att säkerställa bra lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller kunskap inom projektering, projektledning för anläggningsarbeten. Du ska ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav för den här tjänsten. Tjänsten kräver en god datorkunskap och att du behärskar AutoCAD, Office-programmen samt erfarenhet av att jobba i GIS-program.
Meriterande för tjänsten är relevant ingenjörsutbildning liksom arbetslivserfarenhet från arbete som projektör/projektledare eller motsvarande. Meriterande är även utbildning i BAS-P och BAS-U samt Arbete på väg 1.2 och 1.3 eller motsvarande. Erfarenhet att ha tillämpat dessa kunskaper praktiskt är även meriterande.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines. Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Att samarbeta med andra tillför mycket till dig eftersom samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild. Som person hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem. Du ser möjligheter och har en uthållighet som är tydlig och igenkänd.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Arbetsplats
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Enhetschef, samhällsbyggnad
Emma Nordstrand emma.nordstrand@savsjo.se +4638215413 Jobbnummer
9578717