Projektledare-exploatering med lantmäterikompetens
Värmdö Kommun / Lantmätarjobb / Värmdö Visa alla lantmätarjobb i Värmdö
2026-01-08
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Samhällsbyggnadskontoret.
Inom vårt kontor finns ungefär 225 medarbetare som tillsammans driver hållbar samhällsutveckling utifrån den politiska ledningens mål och vision, Värmdö - en övärld av möjligheter. Kontorets ansvarsområden omfattar fysisk planering av mark och vatten, natur och kulturarv, infrastruktur och mobilitet. Vi bygger och förvaltar vägar, allmänna platser och samhällsfastigheter.
Vårt arbetssätt karaktäriseras av ett dagligt och välfungerande samarbete där vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Vi uppnår goda resultat genom ett nära samarbete med många verksamheter inom kommunen.
Enheten för tidiga skeden (from 2026-01-01 mark- och exploateringsenheten) ansvarar för kommunens markinnehav och genomförandefrågor i detaljplaneskede och utbyggnadsskede. Det innebär att vi hanterar tekniska, ekonomiska och fastighetsjuridiska frågor, förhandlar med byggaktörer och genomför markanvisningar. Vidare ansvarar vi för att förvalta och utveckla kommunens markinnehav genom att köpa, sälja och upplåta kommunal mark. Vi arbetar projektinriktat och har ett tätt samarbete med andra verksamheter inom kommunen.
I rollen som projektledare exploatering är du exploateringsingenjör i våra samhällsbyggnadsprojekt. Där du bevakar genomförandefrågor och ansvarar för förhandlingar och avtalsskrivningar med byggaktörer, fastighetsägare och myndigheter inom ramarna för våra samhällsbyggnadsprojekt. Rollen innebär också att du kommer stötta upp vår markförvaltarorganisation i lantmäteri-relaterade frågor kopplat till kommunens markägande.
Du arbetar nära - ofta i projektform - med bland annat planarkitekter, VA-ingenjörer, landskapsarkitekter, ekologer, kommunantikvarie, projektcontroller och trafikingenjörer, samt i dialog med exploatörer och entreprenörer. Så en viktig del av rollen är att skapa och bibehålla goda samarbetsformer mellan kommunens olika kompetenser och externa parter.
Vi söker dig med bakgrund inom lantmäteriverksamhet som kan hjälpa oss att utveckla både vår verksamhet och Värmdö kommun. Då vår enhet har ett brett ansvar för mark och exploateringsverksamheten i kommunen.
Du ska ha en jurist- eller civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller samhällsbyggnad med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik, eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet.
Du ska ha jobbat som förrättningslantmätare i minst fem år. Du har mycket god förståelse för fastighetsrätt och lantmäterifrågor.
Vi ser det som meriterande om du arbetat med kommunala exploateringsprojekt och kan bedöma projektens tekniska och ekonomiska förutsättningar utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv, att du har erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation samt att du arbetat med att genomföra markförvärv.
Som person är du nyfiken, noggrann och har ett utvecklande arbetssätt med ett genuint intresse för samhällsbyggande och hållbar utveckling. Du är strukturerad och analytisk, arbetar självständigt och tar stort ansvar för dina uppgifter.
Detta är en utåtriktad roll med externa och interna kontaktytor vilket förutsätter en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi har ett gott samarbete inom enheten med en vilja att tillsammans arbeta mot verksamhetens mål, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anton Sjöblom, enhetschef tidiga skeden, anton.sjoblom@varmdo.se
, 08 570 480 62.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Mark- och exploateringsenheten Kontakt
Anton Sjöblom 0708381875 Jobbnummer
9674581