Projektledare verksamhetslogistik

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektledare med starkt verksamhetsfokus som vill stötta ett innovationsinitiativ inom hälso- och sjukvård där 5G-teknik utvärderas i sjukhusmiljö. Rollen fungerar som en viktig motvikt till det tekniska perspektivet och säkerställer att verksamhetens behov, nyttor och arbetssätt blir tydliga och förankrade.
Uppdraget är kopplat till piloter där positionering/spårning av vårdresurser ska testas i verklig miljö, med målet att minska söktid och öka effektiviteten för flera yrkesgrupper i verksamheten.
ArbetsuppgifterPlanera, koordinera och dokumentera piloter kopplade till positionering av britsar och medicinteknisk utrustning.
Bidra till att definiera piloten, inklusive omfattning, mätetal och kriterier för när piloten bedöms som klar.
Ta fram behovsbeskrivningar, arbetsflöden, rutiner och utbildningsmaterial tillsammans med projektteamet.
Genomföra piloten och säkerställa insamling av erfarenheter samt dokumentation av lärdomar.
Utveckla och driva projektkommunikation kopplat till piloten och närliggande användarfall.
Ansvara för kommunikation till och från medarbetare i verksamheten samt relevanta intressenter och närliggande arbetspaket.
KravErfarenhet från minst två uppdrag där du arbetat med införande inom minst ett av följande: tvärfunktionella miljöer, digital utveckling/innovation eller projekt med tydligt fokus på verksamhetsnytta.
Minst ett av uppdragen ska ha varit inom hälso- och sjukvård.
Examen inom relevant område, exempelvis systemkunskap, verksamhetsanalys, logistik eller informatik.
MeriterandeErfarenhet av att leda tvärfunktionella kliniska projektteam.
Processkartläggning och analys inom vård eller logistik.
Framtagande av utbildningsunderlag och genomförande av utbildningsinsatser.
Framtagande och förvaltning av styrande dokument.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
