Projektledare ventilation - OVK/fastighetslösningar
2025-09-18
Radea AB är ett miljöteknikföretag som undersöker, mäter och förbättrar luftkvalitet för hem, lokaler och arbetsplatser. Radea AB är certifierat enligt standard för miljö- och kvalitetsledning ISO9000 och en del av Qflow Group AB. Vi är måna om att känna glädje och stolthet i vårt arbete, och att våra kunder ska känna ett högt förtroende för oss genom alla kontakter.
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och stärka vårt team! Vid årsskiftet går en av våra medarbetare i pension, och vi står inför en spännande tid med många projekt och nya möjligheter. Vi vill fortsätta utveckla våra tjänster, särskilt gentemot förvaltare och fastighetsägare, och söker därför en driven projektledare som vill bygga långsiktiga kundrelationer och bidra till vår tillväxtresa.
Om rollen
Som projektledare hos oss får du en varierad och rolig roll där ditt arbete bidrar till att vi kan säkerställa en hög kvalitet och kundnöjdhet i varje leverans. Cirka 50-60 % av arbetstiden sker med projektledning mot OVK åtgärder.
I rollen ingår att:
Arbeta nära förvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
Ta fram och administrera projekt- och uppdragsdokumentation, inklusive OVK-dokumentation och luftflödesprotokoll.
Projektledning och hantering av våra uppdrag i lägenheter där samverkan ofta sker med privatpersoner.
Cirka 20% av arbetstiden går mot större projekt och entreprenader
Cirka 20 % av tiden kommer att ägnas åt att hantera större anbudsförfrågningar och offentliga upphandlingar.
Vem vi söker
Vi söker dig som är självgående, relationsorienterad och lösningsfokuserad. Du trivs med att ha många bollar i luften och gillar att kombinera kundkontakt med tekniska och administrativa arbetsuppgifter.
Vi ser att du har:
God förståelse för OVK och olika systemlösningar
Erfarenhet av att arbeta med OVK-dokumentation och luftflödesprotokoll
Trivs med administrativa uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt
Vana av upphandlingar, gärna även offentliga upphandlingar
Vana av större entreprenader och projektledning inom ventilation eller närliggande områden
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team med stor frihet under ansvar. Vi har etablerade rutiner och processer, men vi uppmuntrar egna initiativ och ser gärna att du bidrar med idéer för att utveckla både våra tjänster och vår verksamhet.
