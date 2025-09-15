Projektledare, trädsäkring av järnväg
Vi söker en projektledare för projekt inom trädsäkring av järnväg till Trafikverket. Stationeringsort är Borlänge.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och arbetsuppgifter
Uppdraget består i att projektleda entreprenader inom skogligt underhåll i framförallt södra delen av Sverige. Detta består i att driva pågående entreprenader inom bland annat underhållsröjning av trädsäkrade gator och entreprenader för att återta eftersatt underhåll genom att fälla träd inom områden vi säkrat markåtkomst till. I förekommande fall kan det bli aktuellt att handla upp nya entreprenörer för att säkra genomförandet av den interna beställningen.
Till stöd i genomförandet av uppdraget finns två befintliga projektledare med eget ansvar samt en projektingenjör och en projektadministratör. Utöver detta styr och leder projektledaren även fältresurser som har nära kontakt med entreprenörer.
En projektledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade till, att:
I samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument.
Tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
Upprätta i samverkan med övriga projektledningsresurser kalkyl, budget och prognoser enligt rutiner för projektet.
Upprätta/ajourhålla kontrollprogram och kontrollplan enligt framställda rutiner för projektet.
Upprätta/ajourhålla i samverkan med övriga projektledningsresurser tidplan för ansvarsområdet.
Tillse att erforderliga operativa möten hålls, exempelvis byggmöten och projektmöten.
Följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll.
Säkerställa att anläggningskrav, föreskrifter m.m. följs av entreprenörer.
Rapportera månatligen till sektionschef eller av denne utsedd person.
Krav (OBS, obligatoriska)
Generella krav på efterfrågad resurs: a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort.
Minimikrav på efterfrågad resurs: Projektledare allmän järnväg d. Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. f. Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD.
Uppdragsspecifika krav g. Konsulten ska ha genomgått projektledarutbildning. h. Kunskaper inom entreprenadjuridik (AB04).
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
