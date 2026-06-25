Projektledare till Nordic Green Group
OnepartnerGroup Sydost AB / Trädgårdsanläggarjobb / Växjö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Växjö
2026-06-25
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, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Projektledare till Nordic Green Group
Vill du kombinera projektledning med praktiskt arbete i en verksamhet som skapar trivsamma och hållbara utemiljöer? Trivs du i en roll där du får ta stort eget ansvar, vara nära verksamheten och samtidigt driva projekt framåt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Växjö och du rapporterar direkt till VD. Du blir en viktig del av vår fortsatta satsning i regionen och får stora möjligheter att påverka både rollen och verksamhetens framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som projektledare hos Nordic Green Group får du en central roll i att driva och utveckla våra projekt inom utemiljö, anläggning och skötsel. Tjänsten är bred och varierad där du ansvarar för projekt från överlämning till färdig leverans, samtidigt som du är en naturlig del av den dagliga verksamheten.
Du kombinerar projektledning och planering med ett aktivt deltagande ute i verksamheten och stöttar vid behov även i det praktiska arbetet på plats. Du trivs med att vara nära projekten och ser det som en naturlig del av uppdraget att ibland kavla upp ärmarna och bidra där det behövs.
Hos oss är prestigelöshet en självklarhet. Vi hjälps åt, tar ansvar tillsammans och arbetar mot gemensamma mål. För dig som uppskattar en varierad vardag med stort eget ansvar, nära kundkontakt och möjlighet att påverka både projekt och verksamhet finns goda möjligheter att trivas och utvecklas i rollen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Projektledning av anläggnings- och skötselprojekt
Planering, koordinering och uppföljning av pågående arbeten
Kundkontakt och löpande dialog med beställare
Beställning av material och resurser
Dokumentation, uppföljning och projektadministration
Ekonomisk uppföljning av projekt och kalkyler
Kvalitetssäkring och garantiskötsel
Praktiskt arbete ute i verksamheten vid behov, exempelvis plantering och skötselinsatser
Projekten varierar i storlek från mindre uppdrag till större entreprenader och långsiktiga drift- och skötselavtal.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från den gröna branschen och som trivs i en roll där du kombinerar struktur, affärsmässighet och praktiskt arbete. Du är självgående och initiativrik, och tar ansvar för dina projekt genom att driva dem framåt på ett organiserat och målinriktat sätt. Med god förmåga att planera, prioritera och fatta egna beslut bygger du samtidigt starka relationer med kunder, kollegor och leverantörer.
Du är prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt och trivs i en miljö där tempot varierar och ingen dag är den andra lik. Du har lätt för att växla mellan strategiska frågor, kundkontakt och operativt arbete ute i projekten. För dig är det självklart att bidra där det behövs och att aktivt stötta teamet i att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av projektledning inom trädgård, park, utemiljö eller anläggning
Har god växt- och trädgårdskunskap
Har erfarenhet av kundkontakt och att driva projekt framåt
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Trädgårdsutbildning är meriterande men inget krav.
Din ansökan
Under veckorna 27-32 kommer processen att vara vilande på grund av semestrar. Intervjuer kommer att inledas v.32. Detta är en direktanställning hos Nordic Green Group som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se
(http://www.onepartnergroup.se).
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Fransson på telefonnummer 070 149 70 60. Sista ansökningsdagen är den 9 augusti 2026 men skicka gärna din ansökan så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.nordicgreengroup.se/
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Green Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Anna Fransson anna.fransson@onepartnergroup.se +46701497060 Jobbnummer
9978417