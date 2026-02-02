Projektledare till Luleå Kommun
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Luleå växer - och du kan vara med! Som projektledare får du en nyckelroll i att forma framtidens hållbara stad genom spännande projekt som gör skillnad varje dag.
Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu skruvar vi upp planeringstakten och möjliggör för 100 000 Luleåbo år 2040. Vill du få en nyckelroll i planeringen och byggandet av framtidens Luleå är det på Infrastruktur- och serviceförvaltningen du ska söka jobb! Hos oss pågår spännande och utmanande utvecklingsprojekt spritt över hela kommunen, inom alla typer av teknikområden av olika omfattning.
Är du nyfiken på rollen som projektledare? Utmanas du av att arbeta med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande? Drivs du av viljan att förbättra och utveckla Luleå?Då har vi tjänsten för dig!På Infrastruktur- och serviceförvaltningen blir du en del av ett sammanhang som värnar hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du får ta ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka och se resultat på nära håll.
Sektion Projektledning är just nu i en expansiv fas och söker därför projektledare inom bygg och VVS.
Sektionen består av ett team projektledare med kompetenser inom styr och övervakning, VVS, byggnadstekniskt brandskydd, el, byggnadsteknik och mark. Vi kompletterar och stöttar varandra i projekten och delar med oss av våra erfarenheter.
Som projektledare arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och slutligen överlämnande. Du kommer arbeta med olika typer projekt, med varierande inriktning och storlek.Vi erbjuder dig att bidra till Luleås utveckling genom samhällsbyggnadsprojekt som exempelvis:
Norrbottniabanan
Kronandalen Luleås nya stadsdel
Området kring Luleå C och Östra stranden
Hertsöheden, område för ca 2.000 nya bostäder
Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet)
Skolor och förskolor, både nyinvesteringar och reinvesteringar
Centrumutveckling och en välmående landsbygd
Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekts genomförande och följer upp dessa mot uppsatta mål. Arbetet innebär att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar och ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som styr genomförandet av våra projekt. Du samarbetar nära med våra interna specialister, externa konsulter och entreprenörer.
I rollen som projektledare ingår även arbete som teknisk sakkunnig inom ditt kompetensområde samt arbete med upphandlingar av projekterande konsulter, entreprenörer och leverantörer.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete med självständighet och eget ansvar, både via dina egna arbetsuppgifter och genom nära samarbeten med övriga projektledare.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har teknisk utbildning på universitets-/högskolenivå eller annan utbildning med erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har några års erfarenhet av arbete inom exempelvis entreprenad som beställare och/eller konsultbranschen, gärna som projektledare/byggledare/uppdragsledare eller liknande med kunskaper inom projektekonomi.
Det är meriterande om du har kunskap kring lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandling inom entreprenader, entreprenadjuridik inklusive AB, ABT samt ABK. Det är även meriterande om du har erfarenhet av grön infrastruktur samt har erfarenhet från besiktning av markanläggningar och/eller är certifierad besiktningsman för utemiljö.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som BAS P/U.
Som projektledare förutsätts du vara duktig på att prioritera och arbeta strukturerat, tar egna initiativ och nå resultat. Du har god förmåga att leda andra, samarbeta och skapa goda relationer. En viktig del i arbetet är dialog och samråd med berörda intressenter. Därför ser vi att du är förtroendeingivande, tydlig samt har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Du är öppen för att lära nytt, drivs av viljan att utvecklas samt tar dig an komplexa utmaningar på nya sätt och är lösningsorienterad.
Har du erfarenhet som projektledare/byggledare/uppdragsledare med ambition att prova på och utvecklas inom ett nytt område? Även du är intressant för oss! Hos oss får du chansen att testa nytt och utvecklas. Genom erfarenhetsutbyte stöttar vi i teamet varandra för en positiv personlig utveckling.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Körkort B krävs.
Denna rekrytering sköts av StudentConsulting, men anställningen sker direkt hos Luleå Kommun.Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Henna Vaalto på henna.vaalto@studentconsulting.com
.
Sista ansökningsdag är 22 februari men urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Rådstugatan 11 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9717426