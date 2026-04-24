Projektledare till Evonhuset
2026-04-24
Ref: 20260910
Vill du göra skillnad i arbetet mot barn som utsätts på nätet? Vi söker nu en engagerad projektledare till Evonhuset i Malmö stad som tillsammans i samverkan med Polis och ideella organisationer samt forskningen vill förbättra barns utsatthet på nätet.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som projektledare på Evonhuset ansvarar du för att driva och utveckla arbetet mot sex mot ersättning, med särskilt fokus på barns och ungas utsatthet på nätet. I rollen ingår att initiera, leda och följa upp insatser som stärker skyddet för målgruppen.
Du bygger och utvecklar hållbara samverkansstrukturer tillsammans med Polismyndigheten, Länsstyrelsen, forskningsaktörer och idéburna organisationer. En viktig del av arbetet är att samordna olika aktörers insatser för att skapa ett effektivt och kunskapsbaserat stöd.
Vidare ansvarar du för att planera och genomföra kompetenshöjande aktiviteter, såsom utbildningar och föreläsningar riktade till yrkesverksamma inom relevanta verksamheter. Du initierar och genomför även informationsinsatser och kampanjer i samarbete med civilsamhället för att nå ut till målgruppen.
I uppdraget ingår också att upprätthålla löpande kontakt med Länsstyrelsen samt att ansvara för dokumentation, uppföljning och återrapportering av projektets resultat.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Socionomexamen
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av arbete mot människohandel och sex mot ersättning
Erfarenhet av konsultativt stöd till myndigheter och organisationer
Erfarenhet av att genomföra utbildningar och föreläsningar
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
Erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer eller inom närliggande områden
Erfarenhet av samverkan med olika aktörer och organisationer
Språkkunskaper utöver svenska
B-körkort
Vi söker dig som är självständig, lösningsfokuserad och har en förmåga att hantera pressade situationer med stabilitet och trygghet. Du är strukturerad, ansvarsfull och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Din kommunikativa förmåga är stark, och du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Om arbetsplatsen
Evonhuset är en verksamhet organiserad under Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad som erbjuder stöd och rådgivning till personer som säljer, köper, konsumerar eller skadar sig med sex, porr eller sugardejting. Verksamheten riktar insatser även mot barn- och unga från ålder 15 år och uppåt. Här samverkar vi nära med aktörer som Polismyndigheten, socialtjänst samt idéburna organisationer för att skapa en tryggare stad för alla.
Arbete under kvällstid kan förekomma.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Projektanställning tom 2027-12-31.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du uppvisa examensbevis från efterfrågad utbildning, utdrag ur belastningsregistret samt id-handling (pass eller nationellt id-kort). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
