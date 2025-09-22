Projektledare till ESF-projektet "Process för framsteg"
2025-09-22
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Projektledare till ESF-projektet "Process för framsteg" ett kompetensutvecklingsprojekt
Vill du leda ett utvecklingsprojekt som gör verklig skillnad för människor långt från arbetsmarknaden?
Vi söker dig som är en erfaren projektledare och vill vara med och driva implementeringen av BIP "mind set" och ett systematiskt verktyg för att utvärdera och följa upp individers progression mot arbete eller studier.
Du kommer att spela en central roll i det ESF-finansierade projektet Process för framsteg som befinner sig i genomförandefasen.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Haninge är en ny förvaltning som bildades den 1 september och samlar gymnasieutbildning, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser under ett gemensamt tak. Arbetsmarknadscenter ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och arbetar aktivt med att utveckla nya arbetssätt och metoder för att förbättra människors väg till självständighet och egenförsörjning. Vi riktar oss till personer i åldern 15-65 år som behöver samordnat stöd för att nå arbete och studier.
Om projektet
Bakgrunden till projektet är ett växande behov av samordnade och effektiva insatser för personer i långtidsarbetslöshet. I linje med den nya socialtjänstlagen (juli 2025) och krav på evidensbaserade metoder, arbetar vi med att införa och utveckla BIP - ett verktyg baserat på forskning från Danmark och sju indikatorer kopplade till individens möjligheter till självförsörjning.
Den primära målgruppen är medarbetare och chefer som projektet syftar till att utbilda genom deltagande i olika aktiviteter. På så sätt uppnås en hållbar kompetensförsörjning, vilket är en förutsättning för att nå det slutliga målet att individer snabbare kommer ut i egen försörjning.
Då vår nuvarande projektledare går vidare mot nya utmaningar söker vi nu dig.
Projektet pågår mellan 1 september 2024 och 31 augusti 2027, och syftar till att:
- Etablera ett gemensamt förhållningssätt kring BIP
- Stärka medarbetares kompetens att stötta individer mot arbete och studier
- Integrera ett digitalt självskattningsverktyg i verksamhetssystemet LifeCare
- Säkerställa långsiktig kompetensspridning genom utbildning av kunskapsagenter
Projektet är ett samverkansprojekt mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad, där båda verksamheter arbetar gemensamt med att införa och utveckla BIP. Genom ett integrerat arbetssätt ska projektet bidra till ökad effektivitet, gemensam målbild och stärkt stöd till individen. Samverkan sker på både operativ och strategisk nivå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att:
- Ansvara för att boka, planera och föredra framdrift och identifierade behov av åtgärder på styrgrupp
- Leda och samordna projektets genomförandefas enligt fastställd projektplan
- Säkerställa delaktighet från medarbetare, chefer och samverkansparter
- Planera och genomföra metodmöten, workshops, lärcirklar för ledare och reflektionsforum
- Följa upp och rapportera projektets framsteg till styrgruppen och europeiska socialfonden (ESF)
- Bidra till att utveckla den digitala modulen för BIP i samverkan med leverantör
- Samordna kontakter med den externa utvärderaren (Ramböll)
- Identifiera utmaningar och driva förbättringsarbete kopplat till användningen av BIP
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, personalvetarprogrammet, beteendevetenskap, eller liknande
- Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa utvecklingsprojekt, gärna ESF-finansierade
- God kunskap om projektstyrning, uppföljning och rapportering
- Förståelse för socialtjänstens uppdrag och arbetsmarknadsinsatser
- Förmåga att engagera, motivera och samordna olika aktörer
- Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Meriterande är:
- Erfarenhet av implementeringsarbete i offentlig verksamhet
- Kunskap om MI eller andra evidensbaserade metoder samt MIX
- Erfarenhet av arbete med digitala verktyg/systemstöd inom välfärdsområdet
Som person är du:
- Strukturerad och lösningsfokuserad
- Relationsskapande och tydlig i din kommunikation
- Självständig men med god samarbetsförmåga
- Analytisk och har ett utvecklingsdriv
Det här kan vi erbjuda dig
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa möjligheter för individer att nå självförsörjning
- Ett kompetent och engagerat projektteam
- Möjlighet att påverka utvecklingen av ett långsiktigt arbetssätt i verksamheten
- En organisation i förändring där du får vara med och forma framtiden
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
