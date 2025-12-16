Projektledare Saab Dynamics
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab Dynamics och specifikt affärsenhet Missile Systems befinner sig i en stark tillväxtresa där vi både utvecklar nya produkter och vidareutvecklar befintliga system. För att lyckas behöver vi struktur, tempo och riktning, men också förmågan att både se helheten och hantera detaljerna. Till vår sektion för kontrakts- och projektledning inom Product Unit Partner Programs söker vi nu en trygg, nyfiken och prestigelös projektledare.
Du kommer att vara en del av Project Management Office (PMO) inom utvecklingsenheten. Som projektledare är din huvuduppgift att leda projekt mot uppsatta mål inom Saab Dynamics hela produktportfölj och produktlivscykel. I arbetet ingår bla att ta fram planer, följa upp ekonomiska mål och andra KPI:er samt löpande rapportera projektstatus till projektstyrgrupp och andra intressenter.Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Vi söker dig som har arbetat som projektledare i flertalet år, och genom olika utmaningar lärt dig att bygga team som lyckas. Du kan smidigt navigera i organisationen och är bekväm med att arbeta självständigt och strukturerat, både mot tydliga och otydliga mål. Vi tror att du som projektledare engagerar och inspirerar dina kollegor och bidrar till ett utvecklande arbetsklimat.
För att trivas i denna roll är du en motiverad och strukturerad person, du gillar omväxling och är en ledare med stor förmåga att kommunicera. Du är social och flexibel med förmågan att snabbt bekanta dig med nya förutsättningar och kundbehov. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara en del av utvecklingen av dina kollegor och aktivt delta i erfarenhetsutbyten.
Du har en examen från universitet/högskola eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Det är meriterande om du även har erfarenhet av PPM-verktyg (dvs. Antura, Primavera, MS Project, JIRA) och/eller ERP-verktyg.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
