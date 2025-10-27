Projektledare Planläggning Sydostlänken
2025-10-27
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Olofström
, Lund
, Ystad
, Ängelholm
Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Som projektledare i Sydostlänken får du möjlighet att leda ett team av bland annat tekniska specialister och kontrakterade konsulter där du bidrar med motivation och inspiration till ditt projektteam för att skapa en bra arbetsmiljö. I rollen har du kontakt med kontrakterad konsult, allmänheten men även med kommuner och andra myndigheter. Du ansvarar också för den interna dialogen inom Trafikverket där du förankrarar beslut och val.
Du ansvarar för helheten när det gäller att leda, styra och följa upp delprojekt. Uppföljning av tid, kostnad och kvalitet samt riskhantering kommer vara några av dina viktigare arbetsuppgifter.
Det är ett omväxlande uppdrag att arbeta som projektledare där du gör samhällsnytta, får möjlighet att arbeta i team och får ta ett stort eget ansvar. Du kommer också att medverka till att utveckla vårt unga program för att vi tillsammans skall skapa struktur och arbetsglädje. Du utvecklas tillsammans med oss.Systostlänken är ett järnvägsprojekt som ska skapa en förbindelse mellan Älmhult och Karlshamn. Projektet främjar näringslivet i sydöstra Sverige och får människor och arbetsplatser att komma närmre varandra och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.
Sydostlänken består idag av fem delprojekt med en totalkostnad på strax under åtta miljarder. Delprojekt Karlshamn/Stilleryd är dina huvuduppgifter där vi planerar för en ny stor godsbangård i Stilleryd och förändringar för att möjliggöra för ytterligare resandeutbyte på Karlshamn C.
Sydostlänken är välförankrat lokalt och regionalt. I dialog och samverkan med kommuner och regioner driver vi tillsammans projektet framåt med entusiasm och glädje.
Jag som kommer bli din chef heter Chris Thórisson och för mig är det viktigt med engagemang, ansvar och arbetsglädje.
Övrig information
Möjliga placeringsorter för tjänsten är Kristanstad eller Malmö. Men om du är placerad i Malmö förekommer frekventa tjänsteresor till Kristanstad.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en god ledarförmåga där du tar ansvar, skapar tillit och bygger förtroende i ditt team. Du driver dina åtaganden på ett affärsmässigt sätt och levererar resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta Du behöver ha god kommunikationsförmåga, som gör att du förmedlar budskap på ett pedagogiskt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du lätt för att strukturera ditt arbete, trivs när du får använda din goda analytiska problemlösningsförmåga och kan växla perspektiv i dina ställningstaganden. Du är trygg i dig själv och din förmåga, vilket innebär att du har mod att fatta beslut men också har förmåga att tillvarata andras kompetens.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120 p) med inriktning teknik, samhällsbyggnad eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare, uppdragsledare eller liknande ledande roll för infrastrukturprojekt
erfarenhet av arbete med planläggning av infrastruktur, gärna väg eller järnväg
god kontrakts- och förhandlingsvana
körkort för personbil
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av järnvägsprojekt
erfarenhet av samverkande roll gentemot kommuner och regioner
kunskap inom entreprenadjuridik.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
