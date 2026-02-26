Projektledare miljötålighetsprov
2026-02-26
Är du projektledare med erfarenhet av tekniska mätningar och provverksamhet? Nu söker vi en ny medarbetare till vårt provningsområde inom klimat & miljö. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg från behov och idé till leverans och utvärdering.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som Projektledare får du en central roll i att planera, genomföra och följa upp verifierings- och valideringsarbete (VoV) inom FMV:s anskaffningsprojekt. Du arbetar främst med provverksamhet kopplat till tekniska mätsystem inom klimat & miljö, där din kompetens bidrar till att säkerställa att Försvarsmakten får materiel som fungerar på avsett sätt i alla miljöer.
Du planerar och genomför mätningar i samband med provverksamhet och ansvarar för att utvärdera och sammanställa mätdata i form av rapporter med hög kvalitet. Du säkerställer att mätsystem och utrustning är kalibrerade och funktionsdugliga, samtidigt som du stödjer projekt och uppdragsgivare i frågor som rör metodval och mätstandarder. Rollen innebär även att du leder förvaltning, drift och underhåll av provsystemresurser samt medverkar i utvecklingen av mättekniska resurser och arbetssätt inom klimat & miljö.
Du blir en del av ett kunskapstungt team med experter inom mätteknik, provning och miljöförhållanden, där ni tillsammans driver utvecklingen av framtidens provkapacitet.
Tjänsten är placerad i Karlsborg och innebär att resor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande kompetens som du har förvärvat genom tidigare relevant erfarenhet. Du har arbetat med projektledning eller projektstyrning och har god förmåga att analysera, utvärdera och sammanställa resultat i form av rapporter. Rollen kräver också att du har erfarenhet av praktisk och teknisk problemlösning samt att du arbetar strukturerat, självständigt och med hög kvalitet. B-körkort är ett krav då tjänsten kan innebära en del resor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med kyl- och värmeanläggningar. Tidigare erfarenhet inom mätteknik eller arbete med styr- och reglerutrustningar är också en fördel. Om du dessutom har kunskaper inom IT-nätverk, CAD, 3D-skrivare eller industriell röntgen ser vi positivt på det.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är kvalitetsmedveten och noggrann, samt att du tar ansvar för dina arbetsprocesser och arbetar självgående. Du behöver vara strukturerad, ha förmåga att prioritera effektivt och uppskatta att samarbeta med andra i en teknisk miljö. Vi söker dig som är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs med att ge stöd och service till kollegor och uppdragsgivare. Rollen kräver också att du kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och arbeta flexibelt när behoven förändras.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluering
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Jonas Andersson OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O och SEKO Peter Andersson Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Andreas Borg på 08-782 4000. Kontakta Hanna Lindeberg hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
