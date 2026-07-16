Projektledare med inriktning it
Myndigheten för civilt försvar / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-16
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara vår nästa kollega?
Som projektledare med inrikting it kommer du arbeta med att leda projekt för att stärka myndighetens och samhällets förmåga att vara förberett för kris, höjd beredskap och krig. Du kommer vara en del av teamet på Enheterna för digititalisering och it. Vi befinner oss i en expansionsfas där digitalisering och it‐utveckling är prioriterade områden. Våra större initiativ bedrivs i projektform enligt PPS-modellen och vi förstärker nu organisationen med ytterligare projektledarkompetens.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare med inriktning it driver du projekt inom vår it‐ och digitaliseringsverksamhet, ofta med flera intressenter och beroenden. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp projekt genom hela livscykeln – från behovsanalys och planering till genomförande, leverans och överlämning till förvaltning.
Rollen innebär också inslag av verksamhetsutveckling där du tillsammans med verksamheten identifierar förbättringsmöjligheter och säkerställer att it‐lösningar skapar verksamhetsnytta. I vissa projekt förväntas du även arbeta med förändringsledning för att stötta organisationen i införande av nya arbetssätt, processer och system.
Som projektledare med inrikting it samordnar du interna och externa resurser och säkerställer styrning och uppföljning inom projekten. Projekten kan ha olika karaktär som t.ex. införande av verksamhetssystem eller införande av teknikplattformar. Du kan också ha en samordnande roll för flera parallella projekt.
I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till utveckling av arbetssätt, verksamhetsutveckling och projektstyrning inom myndigheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
flera års erfarenhet av projektledning inom it
vana att arbeta strukturerat enligt en etablerad projektmodell
erfarenhet av eller god förståelse för verksamhetsutveckling
förmåga att leda eller stötta förändringsarbete i organisationer
vana att leda projekt med flera intressenter och parallella aktiviteter
god förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska
Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av
erfarenhet av att driva projekt inom offentlig sektor
erfarenhet av verksamheter med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
erfarenhet av att leda projekt i enlighet med PPS-modellen
erfarenhet av samordning av projekt på t.ex. programnivå
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att driva arbetet framåt. Du är kommunikativ och relationsskapande och har lätt för att samarbeta med olika typer av kompetenser och verksamheter. Du är lösningsorienterad och kan hantera förändringar i en dynamisk miljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning på sex månader.
Din placeringsort kommer att vara i Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
På enheten för digitalisering och utveckling på avdelnigen för verksamhetsstöd är vi ca 20 medarbetare. På enheten finns både mer erfarna och mer juniora medarbetare. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att myndighetsövergripande arbeta med frågor som verksamhets- och it-arkitektur, digitalisering och systemutvckling. På enheten finns myndighetens projektkontor.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 6 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Packhusallén 2 (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
10004691