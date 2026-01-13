Projektledare ledningsnät
Vill du bygga framtidens Karlstad tillsammans med oss? Staden växer och det betyder att även vårt vatten- och avloppsnät behöver både förnyas och utvecklas i snabb takt.
Därför behöver vi på VA-avdelningen bli fler.
Det är vi som bygger staden under marken. Här får du 15 härliga kollegor som arbetar med investeringsprojekt för VA. Vi är bra på det vi gör, men vill alltid bli bättre och är noga med att ha kul tillsammans under tiden. Därför är du som person viktig för oss. Om du tar med dig din nyfikenhet och klokhet från ditt tidigare yrkesliv och delar med dig av den så lovar vi att ge dig rum att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Vill du vara med? Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och drivande projektledare inom VA-ledningsnät. Som projektledare leder och ansvarar du för genomförandet av hela projektet, från planering och upphandling till överlämning av färdig anläggning till drift och underhåll.
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för projektens framdrift och se till att projekten genomförs enligt uppsatta mål med gott resultat. Du är den sammanhållande länken när det gäller bland annat ekonomi, tidplaner, arbetsmiljö, dokumentation och information.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom väg och vatten, byggteknik eller annat relevant kunskapsområde, alternativt har förvärvat dig kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig på annat sätt. Har du erfarenhet av arbete som projektledare inom anläggningsprojekt är det meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper i entreprenadjuridik och AB 04/ABT 06 samt inom AMA Anläggning och AMA AF. Eftersom våra projekt drivs inom hela Karlstads kommun är det ett krav att du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående och kan driva projekt från utredningsskede till färdig anläggning. Att kunna arbeta strukturerat och nå resultat samt analysera komplexa frågeställningar är förmågor som vi värdesätter högt. Projektledaren ansvarar för projektresultatet i nära samarbete med kollegor, konsulter och entreprenörer, därför är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Du erbjuds
Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats med varierade arbetsuppgifter där du har en viktig roll i Karlstads utveckling mot ett hållbart samhälle.
Som anställd i Karlstads kommun har du dessutom en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen eller semesteranläggning på västkusten till ett bra pris, ta bruttolöneavdrag för personalbil, personalcykel. Här finns även möjlighet att semesterväxla för att kunna njuta av några extra lediga dagar under året. Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion som får nyttjas av alla anställda i kommunen till ett förmånligt pris. Här finns styrketräning, spinning, cirkelträning, massage med mera. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag, friskvård på arbetstid samt möjligheten att delta i olika motionslopp.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Ersättning
