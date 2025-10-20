Projektledare IT-migration
2025-10-20
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren projektledare för ett omfattande migreringsprojekt - från nulägesanalys till överlämning i förvaltning. Uppdraget omfattar ansvar för planering, genomförande, uppföljning och leverans i enlighet med uppsatta mål, tidplan och kvalitetskrav.
En central del av rollen är att leda ett delprojekt som etablerar en separat IT-miljö för ett koncernbolag. Miljön ska uppfylla legala krav enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och bidra till en effektiv, säker och skalbar IT-struktur, exempelvis genom separata tenants. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheten och flera tekniska intressenter.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Leda planering, genomförande och uppföljning av migreringsprojekt
Säkerställa projektets mål, leveranser, kvalitet och tidplan
Etablera och driva separat IT-miljö enligt legala och säkerhetsmässiga krav
Kommunicera och koordinera mellan verksamhet, teknik och ledning
Hantera risker, beroenden och intressentdialoger
Rapportera status och säkerställa överlämning till förvaltningKvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av att leda större IT-infrastruktur- och klientmigreringsprojekt
Erfarenhet av förändringsledning i verksamhetsnära IT-projekt
God kunskap om Microsoft-miljöer: AD/AAD/Entra ID, M365/Exchange, Intune/CM, SharePoint, OneDrive
Förståelse för informations- och cybersäkerhet inom IT-infrastruktur
Erfarenhet av projektledning enligt både agila och traditionella metoder
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
Strukturerad, beslutsdriven och leveransfokuserad
Mycket god svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller akademi
Kunskap om PM3 eller ITIL
Erfarenhet av hybrid- och molnbaserade infrastrukturer (Azure AD/Entra ID, M365, molnservrar)
Erfarenhet av upphandling och leverantörsstyrning
Certifieringar såsom PMP/Prince2, IPMA C/B, Prosci/ADKAR, Microsoft-certifieringar, CISM eller CISSP
Start: 2025-11-03
Längd: Till 2026-06-30 (option på 6 månader förlängning)
Plats: Göteborg (Sverige)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
