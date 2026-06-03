Projektledare inom vatten och avlopp
Östersunds Kommun / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2026-06-03
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Vill du vara med och utveckla framtidens VA-försörjning i Östersund?
Vi söker dig som vill bidra till ett hållbart samhälle genom att leda investeringsprojekt inom vatten och avlopp. Hos oss får du arbeta med samhällsviktiga projekt som gör skillnad – varje dag.
Ditt nya jobb
Vi söker en engagerad och strukturerad projektledare till Vatten, avlopp och dagvatten. Som projektledare kommer du att driva investeringsprojekt för förnyelse och utbyggnad av kommunens VA-anläggningar – främst inom ledningsnät men också inom reningsverk och vattenverk vid behov (avlopp, dagvatten och vatten).
Du blir en viktig del av vårt arbete för att säkerställa en hållbar och framtidssäker VA-försörjning för Östersunds kommun. Våra projekt bidrar till att utveckla samhällsstrukturen, förbättra miljön och trygga tillgången till rent vatten för framtida generationer.
Vanliga arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp VA-projekt från idé till färdig anläggning. Det innebär att du:
Leder projektens ekonomi, tidplan, kvalitet och arbetsmiljö.
Samordnar entreprenörer, konsulter och andra aktörer.
Tar fram utredningar, förstudier och beslutsunderlag.
Arbetar enligt kommunens styrdokument, LOU och gällande lagstiftning.
Bidrar till utveckling av våra processer och arbetssätt inom VA-verksamheten.
Du fungerar som teknisk sakkunning och kravställare för att säkra va-infrastrukturen i kommande detaljplaner.
Arbetar med investeringsprocessen och budget för planerade och kommande projekt samt långsiktighet
Din kompetens
Krav
Högskoleutbildning med teknisk inriktning, gärna inom VA, bygg, miljö eller motsvarande erfarenhet
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av projektledning inom VA-området eller annan teknisk infrastruktur
Erfarenhet från arbete med eller kunskap om entreprenadjuridik, LOU och AB/ABT
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet.
Vi söker dig
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och trygg i rollen som projektledare inom kommunal vatten- och avloppsverksamhet. Du trivs med att samordna många aktörer och har ett starkt engagemang för samhällsbyggnad, hållbar utveckling och samhällsnytta.
Du arbetar strukturerat och självständigt med förmåga att planera, prioritera och driva projekt framåt i en politiskt styrd organisation. Du har god ekonomisk medvetenhet och hanterar projektens budget och resurser på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt.
Med god kommunikativ och samarbetsförmåga skapar du förtroendefulla relationer och bidrar till effektiv samverkan i komplexa projekt. Du är flexibel, mål- och resultatorienterad samt agerar professionellt och stabilt även i föränderliga förutsättningar.
Anställningen är delvis placerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Östersunds kommun kan säkerhetsprövning och registerkontroll komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Hyggesvägen 15 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef Ledningsnät
Mattias Hansson mattias.hansson@ostersund.se +4663143434 Jobbnummer
9946723