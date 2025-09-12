Projektledare inom produktvård och underhåll
2025-09-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du en driven projektledare med kundfokus och ett stort intresse för flygteknik? Efterfrågan på våra produkter ökar kraftigt hos våra kunder som till stor del är vår inhemska försvarsindustri. Vi söker dig som vill vara med och underhålla och vidareutveckla våra avancerade flygsäkerhets- eller uppdragskritiska såsom styrsystem och datorer.
Våra projektledare har en central roll i verksamheten för att säkerställa projektens resultat och leveranser till kund och ansvarar för gränssnittet mot våra externa kunder. I den här rollen ligger fokus på teknisk projektledning inom ett av våra produktvårds-och underhållskontrakt i nära samarbete med vår produktledning och våra produktions- och underhållsverkstäder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Ansvar för övergripande produktvård under både produktions- och underhållsfasen, med målet att säkerställa att våra produkter och delprodukter är producerbara och underhållsbara.
* Delkontraktsansvar med egen budget; Resursplanering, uppföljning och rapportering internt och externt.
* Delta i arbetet med att identifiera och undanröja hinder för att skapa förutsättningar för ett effektivt arbetsflöde.
* Rapportera status, risker och avvikelser till styrgrupp.
* Styra och skapa engagemang och säkerställa att leveranser sker inom angivna kostnads- och tidsramar.
I rollen har du många kontaktytor och samarbeten, bland annat med interna och externa kunder, linjechefer, konstruktionsansvariga och projektledare. Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som är en engagerad lagspelare med stark initiativförmåga och en lösningsorienterad inställning. Du är kommunikativ och trivs med många kontaktytor både internt och extern. Med en naturlig känsla för struktur hanterar du administrativa uppgifter effektivt och balanserar skickligt både tekniska detaljer och övergripande projektmål.
Vi värdesätter personliga egenskaper högt för att skapa projektteam som är högpresterande, samarbetsvilliga och kommunikativa. Som projektledare är dina ledaregenskaper avgörande och vi tror att du är en engagerad ledare som värnar om ett gott samarbete och ser människorna bakom rollerna i ditt team.
Vi söker dig som har:
* Relevant universitets- eller högskoleutbildning.
* Några års arbetslivserfarenhet inom relevant område, gärna inom teknisk projektledning eller kundorderprojekt.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Du kommer bli en del av ett projektkontor med ansvar för militära flygsäkerhetskritiska styrsystem och datorer som har i uppdrag att leda och stötta verksamheten med projektledning och kontraktsleverans. Vi är idag en grupp på 6 projektledare med olika fokus och vi fortsätter växa för att möta våra kundåtaganden. Här kommer du få arbeta tillsammans med ett team av riktigt drivan och kunniga personer som alla vill vara en del av att skapa framtiden för vårt militära försvar. Vi tror på en kultur som bygger på tillit och samarbete, där vi med hjälp av vår nyfikenhet tar oss framåt tillsammans. Tror du också på detta kommer du garanterat att trivas hos oss. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36548".
Detta är ett heltidsjobb.
Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
9506087