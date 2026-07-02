Projektledare inom Logistikutveckling
Dollarstore AB / Speditörsjobb / Örebro Visa alla speditörsjobb i Örebro
2026-07-02
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Vi söker en driven och engagerad Projektledare inom Logistikutveckling till Dollarstores centrallager i Örebro.
Rollen innebär att leda och bidra till utveckling inom logistik/supply chain, som omfattar både lagerverksamhet och den bredare försörjningskedjan. Du kommer även vara delansvarig för logistiks olika IT-system i lagret, för att säkerställa en stabil och optimal användning i verksamheten. Rollen kräver även nära samarbete med olika intressenter och du behöver ha förmågan att bygga ett starkt nätverks- och samarbetsklimat. Det är av stor vikt att du har förmågan att driva initiativ framåt både på ett teoretiskt och praktiskt plan.I rollen kommer du att leda och vara delaktig i utvecklingsprojekt inom Logistik och Supply Chain funktionerna som inkluderar lönsamhetsbedömningar, ROI-beräkningar samt presentation, förfining och implementering av nya idéer
Tjänsten kan innebära personalansvar
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Att projektleda olika projekt inom Logistik och Supply Chain för Dollarstore och för Tokmanni Group.
Ur ett strategiskt perspektiv identifiera och utvärdera långsiktiga utvecklingsmöjligheter för logistik.
Genom trendspaning och en kunskapsbas av verktyg och metoder, internt sprida "best practices" och nyheter inom området logistik.
Bidra till utvecklingen av arbetsmetoder och rutiner.
Utveckla logistik- och transportprocesser och implementera dem i verksamheten.
Att i samverkan med operativ systemutvecklare, skapa, optimera och underhålla det bästa möjliga WMS med tillhörande undersystem för verksamhetens behov dvs:• Säkerställa funktionalitet och användbarhet hos lagersystem• Testa och utveckla system, inklusive implementering och validering av versionsuppdateringar• Förbereda systemrelaterade instruktioner, ge stöd och utbildning samt skapa processbeskrivningar• Säkerställa systemens stabilitet och lösa systemrelaterade problem• Lagersystem som används: IMI, Apex, TimeGrip, Opter, IFS
Förbereda systemrelaterade instruktioner, ge stöd och utbildning samt skapa processbeskrivningar.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom system- och logisitkutveckling. Vidare ska du ha minst 5 års erfarenhet som Projektledare och Logistikutvecklare där det ingått att leda, utveckla och driva projekt.
Som Projektledare och Logistikutvecklare är du självgående och har en vana att både arbeta ensam men även kunna samarbetet med olika intressenter och möjliggöra framgång för andra avdelningar.
Vi ser också att du är flexibel i ditt förhållningssätt och har lätt att anpassa dig till snabbt ändrade omständigheter.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, och för att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och arbetar på ett effektivt sätt. Du har en förtroendeingivande personlighet, kan bygga starka relationer såväl internt som externt, där din förmåga att skapa tillit och trygghet är nyckeln till framgång.
Du behärskar engelska obehindrat både i tal och skrift vilket är avgörande för att utföra rollen. Tjänsten innebär samarbete med både interna och externa partners kontinuerligt, projekt och utvecklingssamarbete sker även på koncernnivå (Tokmanni i Finland).
Anställningen är en tillsvidaretjänst med inledande provanställning. Du anställs som tjänsteman.
Hur du ansöker:
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för rollen som System- och Logistikutvecklare senast 2026-08-16. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats fri från diskriminering, där vi ser mångfald och inkludering som grundläggande värden. Vår rekrytering är alltid baserad på kompetens och vi strävar efter att skapa en miljö där alla, oavsett bakgrund, har lika möjligheter att växa och utvecklas. Genom att aktivt arbeta för en rättvis och inkluderande arbetsplats, ser vi till att alla våra medarbetare känner sig respekterade, värderade och välkomna.
Som en del i Dollarstores rekryteringsprocess genomför företaget bakgrundsanalyser tillsammans med Svensk Bakgrundsanalys vilket är ett auktoriserat företag inom bakgrundskontroller.
Vi ses! 👋
Notera: Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök därför redan idag!
Dollarstore är en av Sveriges största lågprisaktörer och vi fortsätter växa. Idag har vi över 130 butiker i både Sverige och Danmark där vi erbjuder våra kunder glädje, gemenskap och fantastiska priser. Sedan augusti 2023 ingår Dollarstore i finska Tokmanni Group och tillsammans med dem är vi en av de ledande lågprisaktörerna i Norden och är listade på finska börsen. Tillsammans med våra 2000 medarbetare brinner vi för försäljning och mötet med kunden. Välkommen till Dollarstore!
DollarStores DNA
Vi är närvarande mot kunder och kollegor och tror på att alla människor har rätt till glädje, gemenskap och fantastiska priser
Vi har de mest upplevelsefyllda butikerna och produkter som hela tiden överraskar.
Vi är alltid ärliga och vi är på riktigt. No monkey business – helt enkelt.
Vi har de lägsta priserna och skapar mest värde till våra konsumenter. Detta görs genom att vi alltid har kostnaderna i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dollarstore AB
(org.nr 556537-1662)
999 99 ÖREBRO Arbetsplats
Dollarstores centrallager i Örebro Jobbnummer
9990367