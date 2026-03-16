Projektledare inom IT
2026-03-16
På Komatsu Forest arbetar vi tillsammans för att skapa värde - för våra kunder, våra kollegor och för samhället omkring oss. Nu söker vi en Projektledare som vill bidra i vår fortsatta digitala resa och vara en viktig länk mellan verksamhet, IT och våra externa partners.
Hos oss får du arbeta i en innovativ och internationell miljö där utveckling, samarbete och prestigelös problemlösning är en naturlig del av vardagen. Tillsammans skapar vi lösningar som stärker både verksamheten och framtidens hållbara arbetsplats.
Din roll Som Projektledare på vår ICT-avdelning får du en central funktion i att planera, leda och genomföra våra IT-projekt. Du driver digitala införanden, systembyten och upphandlingar - och du knyter samman verksamhetens behov med tekniska lösningar som skapar långsiktig hållbarhet.
Du kommer att:
Leda IT-projekt från initiering till avslut
Ta fram projektplaner, tidplaner och budget
Samordna aktiviteter vid systeminföranden och större förändringar
Driva kravfångst genom workshops och dialog med verksamheten
Säkerställa kvalitet, riskhantering och dokumentation enligt vår projektmodell
Ansvara för kommunikationen med styrgrupper och andra intressenter
Stötta verksamheten i förändring och bidra till hög användaracceptans
Hos oss får du arbeta i en miljö där vi delar kunskap, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans - alltid med fokus på att skapa värde genom samarbete.
Vem är du? Du som söker rollen trivs med att vara navet mellan verksamhet och teknik. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att bygga goda relationer. Du ser mönster där andra ser komplexitet och driver projekt framåt med både energi och lyhördhet.
Du har:
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom IT, projektledning eller systemutveckling
Dokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt i komplexa organisationer
Erfarenhet av upphandlingar och kravhantering
Kunskap om projektledningsmetoder (t.ex. PPS, PRINCE2, PMI eller agila arbetssätt)
God förståelse för IT-system, integrationer och digitala processer
Förståelse för informationssäkerhet och dataskydd
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av PM3, ISO27001, NIS2 eller andra förvaltningsramverk.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en spännande roll med många tvärfunktionella gränssnitt i en internationell miljö med lokal förankring, där vi stöttar och lär av varandra samt löser problem tillsammans. Här får du dessutom möjlighet till ett tryggt och omväxlande arbetsliv i en stor och stabil organisation med en lång historia.
Vi värdesätter din ambition och dina drivkrafter och erbjuder en karriär med intressanta, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Allt detta sker såklart i vår nybyggda och klimatsmarta kontors- och produktionsanläggning i Umeå med tillgång till moderna arbetsplatser & mötesrum, restaurang, sjukgymnast på plats samt friskvårdsrum/gym.
Välkommen med din ansökan! Urval för tjänsten sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
