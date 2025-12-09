Projektledare inom Datacenterförvaltningen
2025-12-09
Är du vår nästa Projektledare inom Datacenterförvaltningen? Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Datacenterförvaltningen omfattar i huvudsak två områden, förvaltning av datacenter och tekniska lokaler samt ansvar för hårdvara- och nätverksinstallationer i datahallar och kontorsmiljö. Förvaltningen består idag av en förvaltningsledare och tre installationstekniker. Som projektledare inom datacenterförvaltning kommer du agera som projektledare eller delprojektledare för mindre och större projekt inom förvaltningen men även i större övergripande projekt inom Svenska kraftnät. #LI-DNI
Som projektledare förväntas du:
• Vara operativt ansvarig för ditt projekts tidplan, budget och resultat
• Ta fram kravspecifikationer och kompetensbehov för genomförande av delprojekt
• Äska och säkerställa resursbehov för genomförande
• Planera, följa upp och rapportera progress till huvudprojektledare, förvaltningsledare eller styrgrupp
• Samverkan och dialog med verksamheten samt kravställare för att identifiera behov och krav
• Hantera risker i projekt enligt Svenska kraftnäts rutiner
• Ansvarig för framtagning av beskedsunderlag för ytor och delar som rör IT och IT infrastruktur
• Bidra med rådgivning, stöd och genomförande av IT infrastruktur i samråd med byggherre och fastighetsägare där det krävs
• Bistå upphandlingsenhet med kunskap och utvärdering av anbud
• Prioritera och fatta beslut, samt leda arbetet mot planerade beställningar, leveranser och installationer
• Vara ansvarig för granskning av projekteringsunderlag, skisser och ritningar för IT infrastruktur, samt återkoppling med eventuella kommentarer till byggentreprenadens projekteringsteam för tekniska lokaler
• Vara ansvarig för överlämning till drift/linje för Tekniska lokaler.
Som projektledare kommer du arbeta tätt tillsammans med förvaltningsledaren och installationsteknikerna. Du kommer också jobba brett med många kontaktytor inom övriga enheter, avdelningar och divisioner inom Svenska kraftnät. Många projekt är komplexa med många intressenter.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och resultatorienterad med förmåga att arbeta enligt en tydlig process, organisera och planera ditt arbete väl och göra det som krävs för ett gott resultat. Vi söker dig som är samarbetsorienterad det vill säga anpassar dig till andra och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus mot det gemensamma målet. Du är också trygg det vill säga känner dig säker i olika sammanhang och har mod att stå upp för egna åsikter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en examen inom IT-området exempelvis elektroteknik, informationsteknik och/eller tele- och datakommunikation eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• Minst 8 års erfarenhet i ledande positioner som chef, projektledare och/eller delprojektledare
• Minst 8 års erfarenhet av arbete med datahallar och tekniska lokaler för IT-miljöer
• Goda sakkunskaper inom förvaltningens fokusområden, datacenterinfrastruktur (UPS, reservkraft och kyla) som förvärvats genom eget flerårigt arbete inom dessa områden
• Erfarenhet av att arbeta i säkerhetsklassad verksamhet
• Du har god förståelse för hur IT-system som placeras i datacenter är uppbyggda och dess beroenden till varandra
• Erfarenhet av dialog med myndigheter och tillsynsorgan
• Arbetat i ledande roll inom organisation med höga tillgänglighetskrav och 24/7 verksamhet
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från el- och energibranschen.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 2025-12-23, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Peter Renestam, 010-489 27 40. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Maria Sahlén, 010-489 20 27 (maria.sahlen2@svk.se
). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
