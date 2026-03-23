Projektledare inom datacenter och IT-infrastruktur
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett affärskritiskt uppdrag i en större myndighetsmiljö med hög datamognad och tydliga krav på struktur, samverkan och kvalitet. Fokus ligger på den fortsatta förflyttningen till ett nytt datacenter, där du driver arbetet framåt i nära samarbete med både IT och verksamheten.
Rollen passar dig som trivs i komplexa IT-infrastrukturprojekt och som vill ha en central position mellan teknik, verksamhetsbehov och prioritering. Du bidrar med helhetssyn, skapar tydlighet för olika intressenter och säkerställer att aktiviteter planeras, kommuniceras och genomförs på ett sätt som fungerar i praktiken.
ArbetsuppgifterLeda det fortsatta arbetet med förflyttningen till nytt datacenter.
Planera, koordinera och följa upp projektaktiviteter inom genomförande och transformation.
Samarbeta tätt med både IT och verksamheten för att säkerställa rätt prioriteringar och framdrift.
Hantera förändringar som påverkar drift eller användarupplevelse och säkerställa att dessa förankras på rätt sätt.
Driva prioriteringsfrågor i forum där uppdraget vägs mot andra initiativ.
Översätta tekniska förutsättningar till tydlig och relevant information för olika målgrupper.
Skapa struktur i en komplex miljö genom tydlig planering, uppföljning och egna initiativ.
KravSedan 2022 ha minst sex (6) månaders dokumenterad erfarenhet av att projektleda genomförande och transformering av Datacenterprojekt.
Sedan 2022 ha dokumenterad erfarenhet av att omvandla rå data till kvalitetssäkrad statistik.
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt i nära samarbete med verksamheten, inklusive planering och koordination av förändringar som påverkar drift eller användarupplevelse.
Sedan 2022 ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att driva projekt enligt PPS eller jämförbar projektmodell.
MeriterandeErfarenhet av uppdrag inom offentlig verksamhet eller statlig myndighet kopplat till IT eller infrastruktur.
Erfarenhet av att leda eller aktivt bidra i prioriteringsarbete på portföljnivå.
Erfarenhet som projektledare för IT-projekt inom statistikproduktion eller annan datatung verksamhet.
Erfarenhet av arbete med förflyttning till privat molnlösning.
Sedan 2022 ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att projektleda uppdrag inom större bolag eller större offentlig förvaltning med mer än 500 anställda.
Förmåga att översätta tekniska förutsättningar till förståelig information för icke-tekniska intressenter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
