Projektledare inom Belysning
Vattenfall AB / Ljus- och ljudjobb / Karlstad Visa alla ljus- och ljudjobb i Karlstad
2025-10-28
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Karlstad
, Kil
, Säffle
, Sunne
, Åmål
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Projektledare inom Belysning som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Just nu söker vi en Projektledare inom belysning som drivs av att jobba nära sina kunder och med långsiktiga relationer. Som projektledare arbetar du tillsammans med tekniker och underentreprenörer som utför planerade underhållsarbeten, åtgärdar fel och bygger nya belysningsanläggningar. Du ansvarar även för merförsäljning till befintliga kunder och medverkar i arbetet med att bearbeta nya kunder.
Affärsområde Belysning är ledande i Sverige när det gäller kunskap inom belysningsområdet och vi levererar energieffektiva helhetslösningar till våra kunder. Exempel på områden där vi arbetar är vägbelysning, ljussättning av byggnader, träd och monument. Vår företagskultur präglas av entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en målstyrd och projektorienterad organisation men säkerheten kommer alltid först!
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ansvara för genomförande samt det ekonomiska utfallet av dina projekt
Sammanställa offerter och medverka i anbud
Upphandling av entreprenörer, tjänster och material
Ekonomisk och teknisk uppföljning vid analys av projekt
Säkerställa att våra marknadsledande miljö- och arbetsmiljörutiner följs
Personalplanering och inköp
Kravspecifikation
Vi söker dig som är utåtriktad, driven och brinner för kundvård samt nya affärer. Eftersom vi jobbar på avtal mot kund är du lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du kommer att ha ansvar för många kunder, vilket kräver god kommunikativ förmåga samt ett serviceinriktat och strukturerat arbetssätt, med förmåga att planera och driva flera projekt samtidigt.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre - gärna inom el, elkraft, teknik, ekonomi, bygg eller annat relevant område.
Erfarenhet av projektledning eller arbetsledande roll, gärna inom entreprenad, infrastruktur eller offentlig belysning.
Erfarenhet av att arbeta med projektekonomi.
God administrativ förmåga.
Datorvana (Office-paketet)
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.
Körkort B.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning i BAS U/P samt Arbete på väg och ESA.
Erfarenhet av entreprenadjuridik och avtalsförhandling.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Karlstad
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Ulf Hagelin, 070 225 03 56.För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, 070-048 76 82.
Fackliga representanter är Jonas Lind Unionen, Robert Lönnqvist SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2025 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
652 11 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstad - Vattenfall Jobbnummer
9578052