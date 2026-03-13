Projektledare inom anläggning

Framtiden i Sverige AB / Gruv- och metallurgijobb / Stockholm
2026-03-13


En ledande aktör inom sprinklerteknik fortsätter att växa och söker nu fler projektledare som vill ta ansvar för entreprenader inom sprinklerinstallationer. Här får du en självständig och varierad roll där du kombinerar kunddialog, planering, teknik och ledarskap - och där du bidrar till att skapa säkra och hållbara fastigheter i hela regionen.
Om företagetFöretaget är en certifierad anläggarfirma som projekterar, installerar och servar vattensprinkleranläggningar. De arbetar med totalentreprenader, projektering, service och utbildning, och består idag av cirka 50 medarbetare, varav 12 sitter på kontoret i Kista.
Bolaget ingår i en större koncern men verkar självständigt, med snabba beslutsvägar och en prestigelös, familjär kultur.
Rollen som projektledareSom projektledare driver du sprinklerprojekt från start till mål. Det innebär ansvar för tidplan, ekonomi, arbetsledning och kundkontakt. Du blir företagets ansikte utåt och en nyckelperson i att säkerställa kvalitet och trygghet i varje projekt.
Du leder vanligtvis 3-5 projekt parallellt och har arbetsledning för 8-10 montörer. Arbetet sker både ute på projektplatser och på kontoret i Kista.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och följa upp entreprenader inom sprinkler

Vara huvudkontakt gentemot kunder, leverantörer och myndigheter

Säkerställa att projekt uppfyller branschstandarder, lagkrav och dokumentationskrav

Leda och stötta montörer och underentreprenörer

Driva frågor kopplade till kvalitet, arbetsmiljö och riskhantering

Delta i tekniska avstämningar och projektmöten

Vem trivs här?Rollen passar dig som gillar att kombinera teknik, struktur och ledarskap, och som känner dig trygg i att driva projekt och bygga långsiktiga kundrelationer.
Skallkrav+2 års erfarenhet av projektledning inom installation, bygg eller liknande tekniskt område

God svenska och engelska i tal och skrift

B-körkort

MeriterandeUtbildning inom VVS, installation eller byggprojektledning

Erfarenhet av sprinkler, montage eller andra brandrelaterade installationer

Personliga egenskaperRelationsskapande och trygg i kunddialog

Lyhörd och stöttande ledarstil

Beslutsför och ansvarstagande när projekt kräver tydligt ledarskap

VillkorOmfattning: Heltid
Placering: Kista/Stockholm med resor i Mälardalen
Lön: 40-50 000 kr beroende på erfarenhet
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vad du fårEtt stabilt företag med stark branschposition

Ett nära, familjärt och prestigelöst team

Stora möjligheter att påverka arbetssätt, projekt och beslut

En roll med stor frihet under ansvar

RekryteringsprocessCV-granskning

Telefonintervju

Kompetensbaserad intervju

Slutintervju hos kund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
164 00  STOCKHOLM

Framtiden AB

Kontakt
Fredrik Svelander
fredrik.svelander@framtiden.com
+46706285222

