Projektledare inom anläggning
2026-03-13
En ledande aktör inom sprinklerteknik fortsätter att växa och söker nu fler projektledare som vill ta ansvar för entreprenader inom sprinklerinstallationer. Här får du en självständig och varierad roll där du kombinerar kunddialog, planering, teknik och ledarskap - och där du bidrar till att skapa säkra och hållbara fastigheter i hela regionen.
Om företagetFöretaget är en certifierad anläggarfirma som projekterar, installerar och servar vattensprinkleranläggningar. De arbetar med totalentreprenader, projektering, service och utbildning, och består idag av cirka 50 medarbetare, varav 12 sitter på kontoret i Kista.
Bolaget ingår i en större koncern men verkar självständigt, med snabba beslutsvägar och en prestigelös, familjär kultur.
Rollen som projektledareSom projektledare driver du sprinklerprojekt från start till mål. Det innebär ansvar för tidplan, ekonomi, arbetsledning och kundkontakt. Du blir företagets ansikte utåt och en nyckelperson i att säkerställa kvalitet och trygghet i varje projekt.
Du leder vanligtvis 3-5 projekt parallellt och har arbetsledning för 8-10 montörer. Arbetet sker både ute på projektplatser och på kontoret i Kista.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och följa upp entreprenader inom sprinkler
Vara huvudkontakt gentemot kunder, leverantörer och myndigheter
Säkerställa att projekt uppfyller branschstandarder, lagkrav och dokumentationskrav
Leda och stötta montörer och underentreprenörer
Driva frågor kopplade till kvalitet, arbetsmiljö och riskhantering
Delta i tekniska avstämningar och projektmöten
Vem trivs här?Rollen passar dig som gillar att kombinera teknik, struktur och ledarskap, och som känner dig trygg i att driva projekt och bygga långsiktiga kundrelationer.
Skallkrav+2 års erfarenhet av projektledning inom installation, bygg eller liknande tekniskt område
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
MeriterandeUtbildning inom VVS, installation eller byggprojektledning
Erfarenhet av sprinkler, montage eller andra brandrelaterade installationer
Personliga egenskaperRelationsskapande och trygg i kunddialog
Lyhörd och stöttande ledarstil
Beslutsför och ansvarstagande när projekt kräver tydligt ledarskap
VillkorOmfattning: Heltid
Placering: Kista/Stockholm med resor i Mälardalen
Lön: 40-50 000 kr beroende på erfarenhet
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vad du fårEtt stabilt företag med stark branschposition
Ett nära, familjärt och prestigelöst team
Stora möjligheter att påverka arbetssätt, projekt och beslut
En roll med stor frihet under ansvar
RekryteringsprocessCV-granskning
Telefonintervju
Kompetensbaserad intervju
Slutintervju hos kund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52137_JOB". Omfattning
Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
164 00 STOCKHOLM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222
