Projektledare i regionalt utvecklingsprojekt
2025-12-22
Piteå är en kommun i utveckling där samverkan, kompetensförsörjning och hållbar samhällsutveckling står i fokus. Vuxenutbildningen i Piteå kommun driver nu ett regionalt utvecklingsprojekt med extern finansiering som ska bidra till nya, flexibla vägar till utbildning och arbete. Vill du vara med och säkerställa att projektet genomförs strukturerat, korrekt och med hög kvalitet? Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som projektledare har du huvudansvar för den administrativa delen av projektets genomförande. Uppdraget innebär att skapa struktur och säkerställa att projektet följer projektplan, budget och extern finansiärs regelverk, i nära samarbete med projektets övriga funktioner lokalt och med övriga projektpartners.
• Planera och följa upp projektets administrativa genomförande
• Ansvara för tidsplan, budgetuppföljning och ekonomisk rapportering
• Säkerställa korrekt dokumentation och rapportering enligt extern finansiärs krav
• Ta fram administrativa underlag, sammanställningar och rapporter
• Samordna projektets dokumentation, uppföljning och intern rapportering
• Arbeta nära projektets övriga funktioner för att stödja genomförandet av projektets aktiviteter
• Samarbeta med projektmedarbetare, ekonom, upphandlade resurser och andra stödfunktioner
Publiceringsdatum2025-12-22
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning eller kvalificerad projektadministration
• Erfarenhet av projekt med extern finansiering, exempelvis statliga medel eller EU-fonder
• God förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och systematiskt
• Erfarenhet av budgetuppföljning, rapportering och administrativa processer
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av:
• Arbete i kommunal eller annan offentlig verksamhet
• Utbildnings-, kompetensförsörjnings- eller utvecklingsprojekt
• Samarbete i projekt med flera parallella funktioner och aktörer
Mer om tjänsten
Tidsbegränsad projektanställning till och med 2028-12-31. Omfattning: 50-75 %. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-06.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
