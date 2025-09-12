Projektledare Ground Combat
2025-09-12
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På Saab växer vi och investerar för framtiden. Till vårt projektkontor på utvecklingsenheten för Ground Combat söker vi nu en trygg, nyfiken och prestigelös projektledare. Här blir du en nyckelperson i uppbyggnaden av projektkontoret - med möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetssätt, skapa samarbetsytor och driva våra projekt framåt. Vi på Ground Combat befinner oss i en spännande tillväxtresa där vi både utvecklar nya system och förbättrar befintliga. För att lyckas krävs struktur, tempo och riktning - men också förmågan att se helheten och samtidigt hantera detaljerna.
Eftersom vi är i en expansiv fas får du stort utrymme att påverka. Du etablerar och förfinar strukturer, forum och arbetssätt, och bidrar till att lägga grunden för de kommande årens utvecklingsresa. Här kombineras en tydlig helhetsambition med stor handlingsfrihet - för rätt person innebär det en unik chans att både påverka och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Som projektledare leder du produktutvecklingsprojekt från idé till leverans. Du prioriterar och skapar resultat genom tydliga mål och milstolpar, strukturerad planering och tät uppföljning, samtidigt som du hanterar tid, risker och resurser. I nära samarbete med funktioner som utveckling, produktion, inköp, kvalitet, test och eftermarknad driver du arbetet framåt, kommunicerar läget transparent och fattar väl avvägda beslut tillsammans med team och intressenter.
Placeringsort är Karlskoga eller Karlstad, med regelbundna resor till Karlskoga.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, kommunikativ och trygg i att ta ansvar. Du trivs i en föränderlig miljö, växlar lätt mellan helhet och detaljer och får energi av att skapa struktur som håller över tid. Du har erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsinitiativ i en teknik- eller industrimiljö (t.ex. som projektledare, produktledare eller teknikledare).
Du samarbetar prestigelöst, bygger engagemang i team och uttrycker dig väl på både svenska och engelska. Meriterande, men inte krav, är erfarenhet från produktutveckling, produktledning eller andra utvecklingsnära roller, förståelse för industriell serieproduktion och samspelet mellan utveckling och produktion. Kunskap om våra produkter, särskilt inom Ground Combat-sortimentet, är en fördel men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är proaktiv, social och flexibel, har lätt för att anpassa dig till nya behov och ser det som en möjlighet snarare än en utmaning. Med ditt driv, din helhetssyn och förmåga att skapa fokus blir du en central kraft i att driva våra projekt och vår verksamhet framåt - mitt i en av de mest utmanande och stimulerande tillväxtresorna i Karlskoga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
