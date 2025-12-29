Projektledare Göteborgs Energy Systems AB
Platsa AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Platsa AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du bidra till hållbara lösningar inom den maritima industrin och samtidigt leda internationella projekt? Göteborgs Energy Systems AB söker en projektledare som vill driva internationella projekt inom marina värmesystem och vara med på vår resa mot smartare och mer effektiva marina värmelösningar. Läs vidare för mer information om tjänsten och vem vi söker!
Projektledare Som projektledare hos GESAB leder du kundanpassade projekt inom marina värmesystem - från överlämning till slutleverans. Du har ett helhetsansvar för projektets genomförande och arbetar nära både kunder och interna funktioner genom hela projektets livscykel.
I rollen ansvarar du för att tydliggöra projektets omfattning och krav samt för planering, budget och uppföljning. Du tar fram grundläggande systemlayouter och ritningar i AutoCAD LT, specificerar utrustning och samordnar teknik, inköp och leverantörer. Du säkerställer även att dokumentation, godkännanden och leveranser sker enligt plan.
Du driver flera projekt parallellt och lyckas i rollen genom struktur, noggrannhet och förmåga att prioritera. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Göteborg och innebär endast begränsat resande.
Tjänsten innefattar bland annat:
Driva och följa upp kundanpassade projekt från start till leverans
Ansvara för projektbudget, tidsplan och ekonomisk uppföljning
Ta fram systemlösningar och producera ritningar i AutoCAD LT
Specificera utrustning och stödja inköpsprocessen
Koordinera leveranser
Säkerställa korrekt projekt- och leveransdokumentation
Rapportera projektstatus samt bidra till förbättring av arbetssätt och processer
Vad erbjuder vi dig?Hos GESAB blir du en del av ett internationellt företag där du inkluderas och ses som en viktig del av teamet. Dina idéer och arbetssätt kan verkligen göra skillnad. Vi värnar om välmående och balans, och erbjuder anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Detta inkluderar hälsokontroll vartannat år, friskvårdsbidrag och bonusprogram. För att stärka lagandan har vi även gemensam frukost varje onsdag. På GESAB är du inte bara en anställd - du är en viktig del av vår resa framåt.
Vem söker vi?Vi söker en projektledare som arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och driva flera projekt parallellt. Du trivs i en samordnande roll där samarbete med kunder, leverantörer och interna funktioner är en naturlig del av arbetet, och du bidrar till ett lösningsorienterat och professionellt samarbetsklimat. Du tar initiativ och driver arbetet framåt genom att identifiera behov, ta ansvar och säkerställa att projekt levereras enligt plan. Rollen kräver att du är självgående och trygg i att fatta beslut, även när du har ett stort ansvar och flera pågående uppdrag.
Du är kommunikativ och van att arbeta i internationella sammanhang där engelska är arbetsspråket. För att lyckas i rollen har du några års erfarenhet av teknisk projektledning och är van att driva projekt från start till mål.
Göteborgs Energy Systems ABGöteborgs Energy Systems AB, GESAB, utvecklar och levererar kompletta värmesystem och NOx-reduktionslösningar. Vårt erbjudande omfattar hela projektets omfattning - från förstudier, projektering, specifikationer och P&ID-scheman till klassgodkännande, konstruktionsritningar och projektspecifika manualer. Vi är främst verksamma inom den maritima industrin och har en global kundbas bestående av varv, rederier och offshoreoperatörer. GESAB har dotterbolag i Tyskland och Kina samt flera filialer världen över.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Teknisk högskoleutbildning/ingenjörsexamen
Erfarenhet inom projektledning
Några års erfarenhet av liknande roll
Flytande engelska i tal och skrift
Erfarenhet i AutoCAD (gärna LT)
Meriterande
Erfarenhet inom energiteknik och värmesystem
Erfarenhet maritimindustrin
Bakgrund som VVS-ingenjör
PLC-/programvarukompetens
Svenska språkkunskaper
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Under helgerna kan återkoppling dröja något längre.
Sista ansökningsdatum: 2026-02-15
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Göteborg
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6955803-1768846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
411 03 GOTHENBURG Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
9665447