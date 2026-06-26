Projektledare Göteborg
Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-26
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Vi söker en engagerad och driven Projektledare som vill vara med och skapa framtidens tekniska lösningar tillsammans med våra kunder.
Hos oss på Syntronic får du möjlighet att leda intressanta projekt inom mjukvaru- och/-eller hårdvaruutveckling.
Som Projektledare inom produktutveckling ges du möjlighet att:
Se helheten och prioritera arbetet utifrån övergripande mål och strategier
Skapa och följa upp projektplaner samt projektbudgetar
Leda och fördela arbetet samt etablera en god teamkänsla bland dina projektmedlemmar
Driva igenom beslut och säkerställa framdrift i projektet
Initiera och följa upp utvecklingen av projektet samt säkra kvalitet och leverans
Växa i en framtidsbejakande organisation och utvecklas i en internationell miljö
Vi söker en Projektledare som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis elektronik, mjukvara, industriell ekonomi eller liknande
Har minst 4 års erfarenhet av projektledning, gärna inom teknikintensiva branscher
Har erfarenhet av att leda projekt inom mjukvara, hårdvara eller en kombination av båda
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tror på styrkan i samarbete och värdesätter det dagliga utbytet av kunskap och idéer. Därför utgår vårt arbete främst från kontoret, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för både utveckling och framgång – när du inte arbetar ute hos någon av våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
I rollen som projektledare arbetar du strukturerat med planering, uppföljning och prioritering för att säkerställa att projektets mål uppnås. Du skapar engagemang genom att involvera, stötta och vägleda teamet samt genom att främja ett öppet och lösningsorienterat samarbetsklimat.
Du har ett starkt fokus på kvalitet, resultat och kundnytta, och du säkerställer att leveranser genomförs enligt överenskomna krav samtidigt som du bidrar till att bygga långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas eller förändras innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Befattningen kan omfattas av krav enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För roller som är placerade i säkerhetsklass kan det, i förekommande fall, även innebära krav kopplade till medborgarskap.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966136-2072872". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9980748