Projektledare Flygteknik
2025-09-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På området Flygteknik ansvarar vi för utveckling av styrsystem, aerodynamik, flygmekanik och prestanda. Här utvecklar vi flygmekaniska och aerodynamiska modeller, beräknar prestanda samt utvecklar och integrerar mjuk- och hårdvara för såväl Gripen C/D, E/F, Saabs civila produkter 340/2000 och nästa generations flygplanssystem. Vi har många spännande projekt framför oss och behöver växa inom flera områden.
Vi söker just nu en projektledare med ett stort tekniskt intresse. Vårt område har ett brett utbud av uppdrag, som spänner från konceptutveckling till testning, vidareutveckling, implementation och support av redan levererade produkter.
Några exempel på tekniska fokusområden:
* System- och funktionsutveckling
* Hårvara, styrsystemsdator, styrspak, sensorer och servon
* Flygmekaniska och aerodynamiska modeller
* Systemsäkerhet
* Reglerteknik och styrlagar
* Programmering
* Verifiering och validering via simulering, riggprov och flygprov
Vi tror att ett team fungerar som bäst när det består av olika personligheter, erfarenheter och kompetenser. Därför är vi intresserade av just dina styrkor för att se var du passar in hos oss. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet tror vi att du har något unikt att bidra med - och vi vill gärna lära känna dig.
Vi ser att du har:
* Ett par års erfarenhet av projektledning, resursplanering och riskhantering
* Ett stort intresse för flyg och/eller teknik
* En teknisk bakgrund såsom högskole-/ civilingenjör eller har förvärvat liknande kunskaper på annat sätt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
