Projektledare Automation Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens fastigheter?Fastighetsautomation är nyckeln till smartare energianvändning och effektivare drift. Vi söker dig som vill bidra till att skapa hållbara, innovativa lösningar för moderna fastigheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara en del av ett team som driver utvecklingen framåt.Projektledare inom Automation - Bli en del av Caverions satsning på framtidens fastigheterCaverion satsar stort på fastighetsautomation med fokus på Stockholm och vi söker nu en ny kollega till vårt team i Stockholm med kontor i Sollentuna.Om rollen som projektledareSom projektledare blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa smarta, energieffektiva och hållbara fastigheter. Du ansvarar för att utveckla, implementera och optimera styr- och övervakningssystem som säkerställer driftsäkerhet, komfort och minskad energiförbrukning.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för fastighetsautomation och teknik.
Trivs med att arbeta i team, men har också förmågan att planera och agera självständigt.
Är en lagspelare som bidrar till både kollegor och kunder.
Gillar ordning och reda, tar ansvar och har god kommunikationsförmåga.
Ser service som en naturlig del av ditt arbete.
Dina arbetsuppgifterSom projektledare får du en nyckelroll i genomförandet av våra projekt. Varje projekt är unikt, vilket innebär varierande arbetsuppgifter och en dynamisk, utvecklande vardag. Du ansvarar för projektets ekonomi, planering och leverans - från uppstart till avslut - och säkerställer att tidsplan, budget och kvalitetskrav uppfylls.
Du leder och stöttar medarbetare, samordnar arbetet med underentreprenörer och skapar goda förutsättningar för ett effektivt och tryggt projektgenomförande. Med ditt engagemang och din struktur driver du projekten framåt mot hög kvalitet och ett starkt ekonomiskt resultat.
I rollen ingår bland annat:
Projektering och konstruktion.
Materialbeställningar.
Kontakt med underentreprenörer för installation och apparatskåp.
Deltagande i olika projektmöten.
Leda eller delta vid samordnade funktionsprov och besiktningar
Operativt ledande av automationstekniker och andra medarbetare.
Kundkontakt
Bakgrund
Vi söker dig som har rätt inställning - viljan att lära, viljan att dela kunskap, viljan att utmanas och viljan att göra det där lilla extra.
Utöver din drivkraft ser vi gärna att du har:
Minst tre års erfarenhet inom automation med god vana inom projektledning och ekonomi.
Meriterande erfarenhet av kunskaper inom Saia, Distech, Schneider, Larmia osv.
En strukturerad, noggrann och lösningsorienterad personlighet som trivs med nya utmaningar och dynamiskt arbete.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Varför välja oss?
Kanske arbetar du idag som automationsingenjör och vill ta nästa steg? Eller är du automationstekniker som vill utvecklas vidare i din karriär? Då är den här tjänsten perfekt för dig!
Hos Caverion satsar vi på våra medarbetare. Vi är lyhörda för dina personliga mål och utveckling, och vi tror på att växa tillsammans. När vi lyckas som team återinvesterar vi i våra medarbetare - bland annat genom:
Förmånliga tjänstebilavtal
Trygga försäkringar
Friskvårdsbidrag
Utbildningar och kompetensutveckling
Kickoffer och gemensamma aktiviteter som bygger laganda och gemenskap
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossAnsökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig chef Joakim Hansen. mail henrik.broman@caverion.com
Din ansökan vill vi ha senast den 31 Maj 2026 men skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
192 51 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Henrik Broman henrik.broman@caverion.com Jobbnummer
9871011