Projektledare allmänplats
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret / Byggjobb / Knivsta Visa alla byggjobb i Knivsta
2026-03-04
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt inom utbyggnad av allmän plats i samband med exploateringsprojekt.
Projekten omfattar bland annat:
• Utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur i nya områden
• Anläggning av parker, torg och andra offentliga miljöer
• Utveckling av ny allmän plats i befintliga och nya delar av kommunen
Du driver projekten från planerings/projekteringsskede till färdig anläggning och överlämning till drift och förvaltningsorganisation. Arbetet sker i nära samverkan med exploatörer, konsulter, entreprenörer samt interna funktioner inom kommunen.Dina arbetsuppgifter
• Projektledning av allmänplatsprojekt i exploateringsområden
• Upprättande och uppföljning av tidplan, budget och kvalitet
• Samordning mellan olika aktörer och intressenter
• Upphandling av konsulter och entreprenörer enligt LOU (tillsammans med kommunens upphandlingsenhet)
• Säkerställa att projekten genomförs enligt beslutade mål, avtal och styrdokument
• Rapportering till styrgrupp och förvaltningsledning
• Politisk beredningKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, väg och vatten, landskapsarkitektur eller motsvarande
• Har erfarenhet av projektledning inom anläggning, infrastruktur eller kommunal samhällsbyggnad
• Har god kunskap om entreprenad juridik och offentlig upphandling (LOU)
• Är strukturerad, lösningsorienterad och har god förmåga att driva projekt framåt
• Är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor
Erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet och exploateringsprojekt är meriterande.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Kontakt
Gata-Avfallschef
Micaela Montin micaela.montin@knivsta.se Jobbnummer
9776666