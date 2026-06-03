Projektledare
Malmö universitet / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-03
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Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
En erfaren projektledare till enheten för forskningsfinansiering, fundraising, samverkan och innovation.
Innehåll och arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå i att samordna och rapportera ett externt EU-finansierat forskningsprojekt inom ramen för samverkansplattformen Mötesplats Social Innovation, men även projektledning av andra uppdrag på enheten kommer att ingå. Du rapporterar till vår enhetschef och har ett nära samarbete med enhetens övriga medarbetare samt en bredd av externa aktörer från olika sektorer som ingår i projektet.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
Vi söker dig som har en för arbetet relevant examen på högskolenivå och dokumenterad erfarenhet av:
Projektledning och samordning av EU-relaterade projekt och processer
Dokumentation och underlag till rapportering samt ekonomisk uppföljning av projekt, inklusive hantering av kvalitativ och kvantitativ data
Arbete i internationella miljöer, med fokus på EU
Du är en erfaren och välstrukturerad process/projektledare med god förmåga till självledarskap och egen drivkraft att föra initiativ och processer framåt. Som person är du relationsbyggande och kommunikativ och har en mycket god förmåga att bygga förtroendefulla samarbeten och relationer med en bredd av intressenter. Du trivs i en varierande och föränderlig roll med många kontaktytor, där utforskande arbetssätt bidrar till kontinuerligt lärande och utveckling.
Utöver dina formella kvalifikationer har du de personliga egenskaper som krävs för att utföra arbetsuppgifterna väl och för att representera Malmö universitet på bästa möjliga sätt. Du brinner för hållbarhet och att engagera andra i en hållbar samhällsutveckling. Anställningen ställer höga krav på den egna initiativförmågan och du bör trivas i situationer där det förutsätts att du snabbt kan fatta självständiga beslut.
Särskilt meriterande för denna anställning:
Arbete inom, eller samarbetsytor gentemot, akademin
Kännedom om Malmö universitet
Arbetsplats
Malmö Universitet
Upplysningar
Vid eventuella frågor eller upplysningar gällande anställningen, vänligen kontakta enhetschef Felicia Westberg Tolentino mailto:felicia.westberg-tolentino@mau.se
072-0011837
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-06-22. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen avser ett vikariat omfattande minst 75 %. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SEKO: Anne Sundel, mailto:anne.sundel@mau.se
OFR/ST: Lutfi Zuta, mailto:lutfi.zuta@mau.se
SACO-s: Marie Palmnert, mailto:marie.palmnert@mau.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
205 06 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Universitet Jobbnummer
9944016