Projektledare
Vi söker en Projektledare Bygg till PMO Central hos en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Projektledare Bygg till PMO Central för investeringsprojekt inom bygg, industri- och infrastrukturanläggningar. Rollen innebär ett helhetsansvar för planering, styrning och genomförande av om- och tillbyggnadsprojekt i tekniskt komplexa miljöer, där samordning mellan bygg, process och övriga teknikområden är central. Uppdraget omfattar ansvar för projektets tid, kostnad, kvalitet och leverans samt samverkan med entreprenörer, konsulter och interna funktioner genom hela projektets livscykel.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp projekt från start till överlämning
Ansvara för projektplan, budget, tidplan, resurser och beslutsunderlag
Följa upp framdrift, ekonomi, risker, prognoser och avvikelser
Säkerställa korrekt dokumentation, rapportering och kommunikation till beställare och styrgrupp
Leda och följa upp entreprenader samt säkerställa att arbeten utförs enligt kontrakt, krav och tekniska handlingar
Medverka i projektering, granskning av bygghandlingar och kvalitetssäkring av tekniska underlag
Hantera entreprenadfrågor enligt AB/ABT inklusive ÄTA, förändringar och leveransuppföljning
Samordna entreprenörer, konsulter och interna funktioner samt leda projektmöten
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetskrav
Leda projektteamet och säkerställa rätt kompetens och resurser i projektet
Ansvara för projektavslut samt överlämning till verksamheten
Samverka med beställare, myndigheter och externa aktörer
Krav (OBS, obligatoriska)
Civilingenjör, högskoleingenjör med goda Projektledning-Del erfarenheter och tekniska kunskaper inom (Infrastruktur/Fastighet, Anläggning) energi, processindustri eller produktionsutveckling/-tillverkning. God kunskap i och erfarenhet av upphandlingar, investeringskalkylering och entreprenadsjuridik. Arbetat inom kraftvärme- och energiindustri, tung processindustri, eller annan industriell verksamhet.
Du ska ha mycket hög kompetens och lång erfarenhet av att leda komplexa projekt, med förmåga att ta huvudansvar, leda större grupper och arbeta med stor självständighet.
Kunskaper inom Infrastruktur/Fastighet/Anläggning
Har goda kunskaper och förståelse för infrastruktur-, fastighets- och anläggningsfrågor inom kraft- och värmeproduktion, samt erfarenhet från bygg- och industriprojekt, särskilt inom ROT så som fastighetssystem såsom VVS, belysning, skydd, brand, fastighet, el, väg, mark, betong, anläggningsprojekt, hissar, process- och kontorslokaler/fastigheter, dagvattensystem och säkerhetssystem.
Har mycket god kunskap om byggprocessen och entreprenadjuridik (AB/ABT) samt goda kunskap om AMA, PBL, BBR och AML samt PMI process. God datorvana t.ex MS P, Excel, Bluebeam, SharePoint
För våra leverantörer kunna beskriva hur vi avser att implementera tekniken i våra anläggningar och att leda/medverka vid idrifttagningar
Vana vid framtagning och/eller kravställning av objektlistor, funktionsbeskrivningar och andra underlag för att beskriva omfattning och funktion samt att kunna verifiering leveransen mot kravställningen
B-körkort
Svenska och Engelska, både tal och skrift
Medveten om att arbeten kan kräva Säkerhetsklassning
Meriterande
Certifiering PMI
Ett upparbetat nätverk med möjliga leverantörer av Infrastruktur/fastighet/Anläggnings entreprenader
Personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
Systematisk och lösningsorienterad
Intresserad av projektledning, teknik och ekonomi
Ansvarstagande och självgående
Van att samarbeta och skapa goda relationer
Drivande i att utveckla och förbättra arbetssätt och processerOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
