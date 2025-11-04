Projektledare
Laholmsbuktens Va Ab, Utredning Och Projekt (lbva) / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2025-11-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholmsbuktens Va Ab, Utredning Och Projekt (lbva) i Halmstad
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Beskrivning av tjänsten
Är du en engagerad samhällsbyggare som med hjälp av egen och andras sakkunskap vill vara med och utveckla framtidens VA i Halmstad och Laholm? Trivs du i ledarskapsrollen samt att arbeta med hela skedet, från behov till färdigt projekt? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som projektledare för ledningsnät hos oss på Laholmsbuktens VA AB (LBVA).
I rollen som projektledare för ledningsnät leder du samhällsbyggnadsprojekt inom vatten- och avloppsledningsnätet i varierande i storlek och omfattning med allt ifrån utbyggnad av större överföringsledningar, förnyelse av befintligt ledningsnät, nyanläggning, utbyggnadsområden och utökning av dagvattensystem med olika inriktning på teknikval och utförande. Vi på LBVA gör det möjligt för våra kommuner att växa!
Du kommer leda projekten från beställning till överlämning av färdig anläggning till driftorganisationen och arbetar efter bolagets upprättade projektmodell i vårt projektledningssystem. Som projektledare för ledningsnät arbetar du med ägarkommunerna, kollegorna med specialistfunktioner, konsulter, myndigheter och entreprenörer. Du ansvarar för projektinformation till allmänheten och andra berörda. Här erbjuds du en spännande tjänst där du i de större projekten ansvarar, samordnar och driver projektgruppen genom projektets alla skeden - såväl självständigt som i grupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare för ledningsnät ansvarar du bland annat för att:
- Styra, planera, leda och optimera dina tilldelade projekt.
- Ha det övergripande ansvaret för uppföljningar av projektens tidplan, ekonomi, resurssättning, uppföljning av framdrift och projektresultat.
- Upprätta omfattningsbeskrivningar, beslutsunderlag och tekniska förfrågningsunderlag.
- Medverka vid uppföljningar och prognostiseringar av dina projekt.
- Samverka med övriga projektintressenter, både internt och externt.
- Arbeta mot externa konsulter i vissa av dina tilldelade uppdrag.
- Medverka i upphandlingsprocessen för vissa av dina tilldelade uppdrag.
- Ha den viktiga rollen som projektets främsta drivkraft i genomförandet och driva arbetet efter fastställda planer.
- Driva andra förekommande arbetsuppgifter i projektledarrollen.
Tjänsten är placerad inom avdelningen Utredning och projekt, i gruppen som främst arbetar med ledningsnät. Här kommer du att ingå i ett kompetent och sammansvetsat gäng som består av utredningsingenjörer, projektörer, VA-ingenjörer, projekt- och byggledare.
Hos oss får du en trygg arbetsgivare på en arbetsplats med härlig stämning och stora möjligheter att utvecklas. Vi har ett prestigelöst och öppet klimat där vi värdesätter samarbete och trygghet. Här satsar vi på att bygga starka relationer och skapar en miljö där alla känner sig uppskattade. Publiceringsdatum2025-11-04Profil
För att lyckas i rollen som projektledare för ledningsnät söker vi dig som vill vara en del i ett större sammanhang med fokus på att rusta för framtidens VA-infrastruktur i Halmstad och Laholm. För att lyckas i rollen som projektledare för ledningsnät ser vi att du har:
- Högskoleingenjörs-/civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
- Några års erfarenhet från att ha ansvarat för och drivit projekt.
- Goda kunskaper i entreprenadjuridik och vana med att arbeta med branschstandarder som AMA, AB, ABT och ABK, samt vana att arbeta med tekniska ramverk.
- Relevant arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen eller annan erfarenhet från projektledning av infrastrukturprojekt.
- Erfarenhet av att arbeta inom projektorienterade verksamheter.
- Du har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift.
- Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med ledningsnät inom VA.
Du är en person som värderar goda mänskliga relationer och är tydlig men också lyhörd i din kommunikation. Vi ser också att du är en strukturerad, ödmjuk och driven lagspelare med förmåga att både arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetet ställer höga krav på din kommunikationsförmåga, då mycket av arbetet sker i kontakt med bolagets specialistfunktioner, exploatörer, konsulter, medborgare, politiker och andra kommunala verksamheter. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper i mötet med andra människor.
Vill du vara med och bygga framtidens VA-system tillsammans med vårt engagerade team på LBVA? Då är du välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls, såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Tjänsten är säkerhetsklassad och därför kommer en separat säkerhetsintervju och registerkontroll att genomföras.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Utredning Och Projekt (lbva) Kontakt
Michael Mortensen, chef michael.mortensen@lbva.se 0702714941 Jobbnummer
9588655