Projektledare
Jobway AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-09-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs i en ansvarsfull och variationsrik roll på ett prisbelönt företag som satsar på sina medarbetare? Vill du arbeta med kompetenta kollegor där företagskulturen präglas av högt i tak?
Frank Mälardalen expanderar och söker dig som
Projektledare, Mälardalen
Som Projektledare hos Frank Mälardalen kommer du att spela en central roll i att leda och koordinera projekt, i olika storlekar, från start till slut. Du ansvarar för projektens budget och tidsplanering samtidigt som du säkerställer kvalité och leverans gentemot kund.
Du bor runt Mälardalen med placeringsort Enköping där huvudkontoret ligger, alternativt Uppsala.Publiceringsdatum2025-09-26Profil
Erfarenhet av att driva byggprojekt
Erfarenhet från konsult- och/eller beställarsidan
B-körkort, svenska & engelska i tal och skrift
Du erbjuds
En spännande roll på ett företag med generösa förmåner och interna utvecklingsmöjligheter
En ekonomiskt välmående arbetsgivare i tillväxt
Goda möjligheter att påverka och arbeta med spännande projekt som bidrar till en hållbar framtid
Är du intresserad och vill veta mer?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Frank Mälardalen med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsulter David Nyrén, david.nyren@jobway.se
070 290 51 16 samt Nicklas Thorstenson, nicklas.thorstenson@jobway.se
, 0735 16 52 40. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om koncernen, FRANKGRUPPEN
FRANK beskriver precis vad vi står för: uppriktigt, öppet och rakt på sak.
Vi gillar samarbete och transparens, både i kontakten med våra uppdragsgivare och internt. Gemensam nämnare är det personliga engagemanget - och drivkraften att göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Vi gillar att träffa folk, helt enkelt.
Våra uppdrag täcker det mesta från enskilda fastigheter till stadsdelsutveckling - för både offentliga och privata beställare. Konsulterna här på FRANK har lång erfarenhet av branschen, både som entreprenörer och beställare.
Vi arbetar med projekt- och fastighetsutveckling i specifika skeden eller under hela projektets gång. Oavsett om det gäller kommersiella lokaler, kontor, handel, utbildningslokaler, sjukhus och sjukhem, idrottsanläggningar, bostäder, kulturbyggnader, industrilokaler eller bostadsrättföreningar har vi erfarenhet av alla typer av projekt och projektstyrning. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529228