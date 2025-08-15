Projektledare
Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. Vi är ca 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder, och omsätter ca 140 miljoner kronor, genom att producera och leverera vatten, el, värme och fiber. Vi tar också hand om avfall och avlopp.
Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen och det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga och driftsäkra tjänster av hög kvalitet.
Emmaboda Energis uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor och vi är sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi tar beslut och agerar med fokus på miljön både på lång och kort sikt inom företagets alla områden.
Energi och service är en självklar del av vår vardag och vi arbetar utifrån vår värdegrund; bemötande, kundfokus och tillgänglighet. Vi är ett litet företag med stora ambitioner, där vi alltid ser värdet i att samarbeta för att uppnå våra mål - Tillsammans är vi starka!
Emmaboda kommun erbjuder en attraktiv och god boendemiljö med goda kommunikationsmöjligheter till Kalmar, Karlskrona och Växjö.
Vi söker dig som vill arbeta för hållbar samhällsutveckling med spännande arbetsuppgifter under ledorden engagemang, öppenhet och delaktighet. Emmaboda Energi är i en expansiv utvecklingsfas, vilket gör att vi behöver rekrytera projektledare för att möta de möjligheter och utmaningar vi står inför.
Vad ska du göra? Du driver och ansvarar för projekt inom våra affärsområden. Arbetet innefattar allt från framtagning av projektplaner och handlingar till upphandling och utförande samt ansvar för att projektmål gällande ekonomi, kvalité och leverans uppnås. I dina arbetsuppgifter kommer det också ingå uppföljning och redovisning mot styrgrupp och andra intressenter.
Du kommer att arbeta tillsammans med alla våra avdelningar såväl som med kunder, konsulter, entreprenörer, kommunen och myndigheter. Det är ett omväxlande arbete där du kommer att ges möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som projektledare, alternativt som byggledare. Du har med fördel varit projektledare inom samhällssektorn. Vi värdesätter specifikt kunskaper inom AMA, entreprenadjuridik och upphandling (LOU/LUF) samt erfarenhet av projektadministration. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Vi söker dig som är trygg och har god samarbetsförmåga. För att lyckas i arbetet, är du drivande och har ett strukturerat arbetssätt då du kommer att ha flera projekt i olika skeden på gång samtidigt. Du driver projekten framåt och väger samman olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Du är flexibel till förändringar och gör korrekta avvägningar och prioriteringar i projekten. Då du kommer att ha många kontaktytor, så är din sociala kompetens viktig. Du leder genom andra och engagerar och entusiasmerar dina medarbetare mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Emmaboda Energi får du en möjlighet att arbeta i ett företag som arbetar med miljö och service varje dag. Med denna tjänst erbjuder vi dig en spännande och varierande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete. Du kommer få möjlighet att arbeta i ett välorganiserat och samarbetsvilligt team. Bland våra medarbetare hittar du engagerade personer som brinner för samhällsutveckling.
Krav: B-körkort.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan och bli en del av Emmaboda Energi!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
