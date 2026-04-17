Projektledare - Supply Chain Management
NDP IT AB / Civilingenjörsjobb / Linköping
2026-04-17
Saab Aeronautics söker en erfaren och proaktiv konsult för att stödja införandet av Ivalua SPARK, Saabs framtida plattform för leverantörshantering, sourcing och contract lifecycle management.
Uppdraget innebär nära samarbete med både projektteamet och den operativa organisationen inom Aeronautics. Konsulten ska fungera som länk mellan SPARK-projektet och verksamheten, säkerställa förståelse, beredskap och införande av nya processer och verktyg samt bidra med verksamhetsspecifika krav och processinput.
Arbetet omfattar bland annat business process representation, UAT-planering och genomförande, förändringsledning, datarensning inför migrering, stöd kring capability approval, kommunikation mellan intressenter, utbildning och användarstöd samt uppföljning av readiness, adoption och kontinuerliga förbättringar.
Rollen kräver erfarenhet av kravhantering och processkartläggning i komplexa miljöer, gärna inom tillverkning eller produktionsnära verksamhet, samt förmåga att arbeta med user stories, use cases, backlogprioritering och workshopledning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9862500