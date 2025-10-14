Projektledare - Strategiska Byggprojekt
2025-10-14
Publiceringsdatum2025-10-14
Regionområde Västfastigheter Bygg och Förvaltning söker projektledare för våra strategiska projekt.
Hos oss får du möjligheten att tydligt bidra till samhällsnyttan genom att leda stora, spännande och komplexa projekt! Ett axplock av projekt som drivs av enheten är; Sahlgrenska Life, Botaniska, kollektivtrafikdepåer samt nybyggnation av förlossning och neonatal på Östra Sjukhuset.
Västfastigheter Bygg och Förvaltning har kundansvar, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler. Enhet Strategiska Projekt genomför ny- och ombyggnationer av våra största och mest komplexa investeringsprojekt i Västra Götalandsregionens lokaler. Vi arbetar med projekt från tidiga skeden, såsom förstudie och sedan vidare genom projektet med program och systemskede, projektering, upphandling samt byggnation. På enheten jobbar cirka 18 kompetenta kollegor som tillsammans svarar för enhetens leverans - i samverkan med konsulter och entreprenörer.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss ansvarar du för att driva tilldelat investeringsprojekt från tidigt skede till slutbesiktning. Du säkerställer att projektet når målen gällande tid, kostnad och innehåll i god dialog med samverkande intressenter. Du ansvarar för upphandlingar och avrop av erforderliga konsulter och entreprenörer, hanterar myndighetskontakter för att säkerställa nödvändiga tillstånd/krav, samt agerar som byggherre- samt beställarombud. I rollen rapporterar du till projektets styrgrupp och samverkar med arbetsgrupper bestående av representanter både från de som ska verka i våra byggnader, interna kravställare samt från specialister i branschen.
Vi utgår från vårt aktivitetsbaserade kontor på nya Regionens Hus i Göteborg men eftersom projekten drivs från våra projektkontor på projekttomterna, kommer din arbetsplats variera beroende på projektens behov. Resor ingår därmed i tjänsten, och där det är möjligt reser vi med kollektivtrafik.Kvalifikationer
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom samhällsbyggnad alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att självständigt leda större byggprojekt i befattningar som exempelvis projektledare eller projektchef. Du har erfarenhet av att driva projektgrupper mot projektets gemensamma mål med avseende på tid, kostnad och innehåll och i enighet med gällande entreprenadjuridiska branschregler. Du har även vana av att lämna löpande ekonomiska prognoser och göra projektuppföljning.
God erfarenhet av upphandling är ett krav för att kunna axla denna roll. Har du dessutom arbetat inom ramen för LOU (lagen om offentlig upphandling) är det meriterande. Meriterande är också om du har erfarenhet från byggnationsskedet.
Du trivs med ett stort ansvar och förstår vikten av att alltid ha med dig helhetsperspektivet. Vi söker dig som är lyhörd med förmåga att skapa förtroendeingivande relationer. Ditt driv gör att du är självgående och vågar ta snabba beslut när det behövs och agerar utifrån dessa. Du har lätt för att organisera ditt arbete och planera på ett effektivt sätt. En god kommunikationsförmåga är av stor vikt, såväl muntligt som skriftligt.
B-körkort är önskvärt för tjänsten.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju. Första intervjuerna är planerade till 10 november, så gör gärna en markering i kalendern redan nu.
För frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Liza Edman på telefonnummer 0703692907.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
I rekryteringsprocessen används personlighets- och färdighetstest i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2 november!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
