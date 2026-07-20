Analytiker, produktions- och kapacitetsstyrning (PKS)
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Hälso- och sjukvården Region Sörmland
Analytiker produktions- och kapacitetsstyrning (PKS) till Hälso- och sjukvården i Region SörmlandPubliceringsdatum2026-07-20Om företaget
Hälso- och sjukvården är Region Sörmlands största verksamhetsområde. Vårt uppdrag är att erbjuda en god, säker och jämlik vård för länets invånare – idag och i framtiden. Verksamheten är organiserad i fem divisioner: Medicin, Kirurgi, Medicinsk service, Primärvård samt Psykiatri och Funktionshinder. Vi finns i hela länet, med verksamhet vid bland annat tre akutsjukhus och 18 vårdcentraler. Varje division leds av en divisionschef som rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören.
Region Sörmland har infört ett nytt vårdinformationssystem, Cosmic, och arbetar med att tillgängliggöra data och rapporter baserat på hälso- och sjukvårdens behov. Arbetet med att förstå kopplingen mellan arbetssätt i olika vårdinformationssystem, bl a Cosmic, och data kräver samverkan från olika delar av organisationen och involverar många olika roller.Arbetsuppgifter
Som verksamhetsnära analytiker produktions- och kapacitetsstyrning (PKS) arbetar du i gränssnitten mellan system, data och verksamhet. Du har både en strategisk och operativ roll med fokus på att tillgängliggöra data, analys och vara ett verksamhetsnära stöd i PKS.
Du kommer att:
• Utveckla PKS-processen i hälso- och sjukvården.
• Tillsammans med kollegor säkerställa kunskap om hur vårdens data ska tolkas och användas.
• Vara ett verksamhetsnära stöd för chefer i vårdens data och PKS-arbetet.
• Skapa förståelse för hur arbetssätt och system påverkar vårddata samt vilken vårddata som skapar nytta.
• Ta fram vägledande underlag och kommunicera resultatet på ett tydligt och strukturerat sätt, bl a m h a visualiseringsverktyg som Power BI.
Andra uppdrag och arbetsuppgifter kan komma att ingå i tjänsten.
Din kompetens
Du är analytisk och kan kommunicera på ett tydligt sätt i både tal och skrift. Du har en grundläggande kunskap om vårdens flöden och system som genererar data. Som person är du självständig, tar initiativ, är lösningsorienterad och är van att samarbete med olika verksamheter och roller. Du strävar alltid efter att förstå hur du, i din för hälso- och sjukvården stödjande roll, kan skapa nytta för patienten!
Du rapporterar till Produktionschef hälso- och sjukvård och har nära samarbete med hälso- och sjukvårdens chefer och verksamheter, staber och olika roller i förvaltningar för vårdsystem och utdata. Kvalifikationer
• Relevant utbildning relevant akademisk utbildning (exempelvis civilingenjör, civilekonom, logistiker eller liknande)
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn
• God kunskap om produktions- och kapacitetsstyrning
• Erfarenhet av analys, uppföljning och utvecklingsarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Vana att arbeta med visualiseringsverktyg, t ex Power BI
Meriterande:
• Erfarenhet av vårdinformationssystemet CosmicDina personliga egenskaper
• Självständig och initiativtagande
• Analytisk med god helhetssyn
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Strukturerad och lösningsorienterad
• God förmåga att skapa förtroende och driva frågor i en komplex organisation
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid.
Information om tjänsten lämnas av:
Karin Bäckström Åhlén, Produktionschef, Region Sörmland Karin.Backstrom.ahlen@regionsormland.se
, 070-656 15 42
Kom och jobba hos oss!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-09-04.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10007342