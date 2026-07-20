Vi söker fler undersköterskor till Attendo Hemtjänst Staffanstorp
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Staffanstorp Visa alla undersköterskejobb i Staffanstorp
2026-07-20
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Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu fyra undersköterskor till Attendo Hemtjänst i Staffanstorp, Skåne.
Vi har avtal med Staffanstorps kommun i vackra Skåne för att driva hemtjänst enligt kundval. Avtalet omfattar insatserna omvårdnad, delegerad hemsjukvård, ledsagning, avlösning och serviceinsatser. Det innebär att den som är berättigad till hemtjänst på dessa har rätt att välja oss som utförare.
Vi har nära samarbete med kommunens sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal för att kunden ska få den bästa omsorg hen önskar i sitt hem. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster för alla, och för den med biståndsbeslut.
Om rollen
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service och omvårdnad, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför viktigt att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats och engagerar sig i sitt arbete.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-20KvalifikationerKvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1400p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B och vana att köra bil
Kunna cykla
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal Äldreomsorg - bransch F, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret äldre och funktionshindrade tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp.
Du ska även ange ett relevant löneönskemål för tjänsten i din ansökan.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 26-07-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi kommer hålla intervjuer 26-08-06.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Provanställning 6 månader, tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: 70%
Arbetstid: Kvällar och helger.
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Maria Nilsson, Verksamhetschef, maria.nilsson@attendo.se
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071441-2107875". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Nevisborg 11E (visa karta
)
245 45 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
10007344