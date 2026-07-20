Biträdande enhetschef till enheten Digital infrastruktur och drift
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2026-07-20
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vill du arbeta med IT-support som gör skillnad i människors vardag? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och utveckling av Botkyrka kommun. En viktig del av uppdraget är att skapa moderna, säkra och tillgängliga digitala lösningar som ger kommunens verksamheter rätt förutsättningar att möta invånarnas behov.
Du blir en del av Enheten Digital Infrastruktur och Drift, där vi arbetar med att utveckla och förvalta kommunens IT-miljö. Just nu genomför vi en utvecklingsresa med fokus på modern teknik, strukturerade arbetssätt och en användarupplevelse som präglas av kvalitet, tillgänglighet och service.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en biträdande enhetschef till enheten Digital infrastruktur och drift inom Botkyrka kommun.
Som biträdande enhetschef har du ett operativt ledarskap för kommunens IT-drift och arbetar nära enhetschefen för att utveckla en stabil, säker och långsiktigt hållbar driftorganisation. Du har personalansvar för ett team med IT-tekniker och specialister inom servicedrift och nätverk, där du leder, fördelar och följer upp arbetet samt skapar förutsättningar för kvalitet i leveranserna, ett hållbart arbetsklimat och medarbetarnas utveckling.
Rollen innebär att du kombinerar verksamhetsutveckling med ett nära och närvarande ledarskap. Du ansvarar för att coacha och utveckla dina medarbetare samtidigt som du följer upp leveranser, utvecklar arbetssätt och säkerställer att verksamheten möter både dagens och framtidens behov. Du har många kontaktytor och samverkar med interna verksamheter, externa leverantörer och andra funktioner inom kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
leda och fördela det dagliga arbetet inom drift och infrastruktur
leda, coacha och utveckla medarbetare samt följa upp verksamhetens mål och resultat
säkerställa att leveranser genomförs enligt mål, krav och avtal
driva utvecklings- och förbättringsarbete inom drift och support
följa upp SLA:er, nyckeltal och externa leverantörer
utveckla arbetssätt enligt ITIL, med fokus på incident-, problem- och förändringshantering
bidra till kostnadseffektiva lösningar genom analys och uppföljning.
Du arbetar i gränslandet mellan teknik, verksamhet och ledarskap där du bidrar till både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av kommunens IT-infrastruktur. Rollen ger dig möjlighet att påverka arbetssätt och skapa förutsättningar för en stabil och modern IT-miljö.
Vi erbjuder dig
Digital infrastruktur och drift ansvarar för den centrala tekniska plattformen som stödjer kommunens verksamheter och digitala utveckling. På enheten arbetar IT-tekniker och specialister med bred kompetens inom drift, nätverk och servicedrift. Tillsammans utvecklar ni arbetssätt och leveranser för att skapa en stabil, säker och effektiv IT-miljö som möter verksamheternas behov.
Som biträdande enhetschef får du ett uppdrag där du kombinerar operativt ledarskap med utvecklingsarbete. Du arbetar nära enhetschefen och har stöd av funktioner inom bland annat HR, ekonomi och informationssäkerhet. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetens- och ledarskapsutveckling och ett uppdrag där du kan bidra till kommunens fortsatta digitala utveckling.
Du som söker till oss
Du har eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av en ledande roll inom IT-drift eller infrastruktur och är van att arbeta i komplexa IT-miljöer där du fattar beslut kopplade till drift, leverans och system.
Övriga krav för tjänsten:
Erfarenhet av arbete i hybridmiljöer med både Azure och lokal drift (on-premises).
Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete inom drift- och infrastrukturtjänster.
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
Erfarenhet av uppföljning av avtal och arbete med nyckeltal.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med säkerhetsrelaterade ramverk eller regelverk, exempelvis ISO 27001, NIS2 eller MSB:s rekommendationer för offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete enligt ITIL, pm3 eller liknande ramverk.
Erfarenhet av leverantörsstyrning och sourcing.
Som biträdande enhetschef är du trygg och strukturerad i ditt ledarskap. Du skapar tydlighet i det dagliga arbetet, prioriterar utifrån verksamhetens behov och fattar välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras. Du arbetar metodiskt och säkerställer att säkerhet, kontinuitet och regelefterlevnad är en naturlig del av den dagliga driften. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt bidrar du till stabila leveranser och en robust IT-miljö.
Du är också samarbetsorienterad och resultatorienterad. Du bygger goda relationer med medarbetare, kollegor och externa samarbetspartners och ser värdet av samverkan för att nå gemensamma mål. Samtidigt följer du upp resultat, driver förbättringar och arbetar proaktivt med att identifiera och hantera risker för att skapa en effektiv, säker och motståndskraftig IT-drift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 41 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Virpi Söderlund virpi.soderlund@botkyrka.se Jobbnummer
10007330