Leg psykolog till To Care City Husläkarmottagning, vikariat
Prima Vård Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-20
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To Care City söker nu dig som är leg psykolog med erfarenhet från primärvården till ett längre föräldravikariat.
Vi är en lagom stor vårdcentral med ca 9400 listade patienter i alla åldrar. Vi har allmänläkare, ST-läkare, hemsjukvård, sköterskemottagningar samt ett psykosocialt uppdrag för både barn och vuxna. Tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats med högt i tak, nära till skratt och en genuin omtanke om varandra och våra patienter.
Vad erbjuder vi dig?
En väl fungerande arbetsplats med en stark teamkänsla
Ett väl uppbyggt psykosocialt team som arbetar efter tydliga rutiner, samverkar under regelbundna team-konferenser och har en nära samverkan inom såväl psykolog-gruppen som med övriga professioner.
En arbetsplats som strävar mot att hålla en hög tillgänglighet och kvalitet samt ger möjlighet att påverka såväl arbetssätt som schemaläggning och därmed arbetsmiljö.
Arbetet som psykolog på To Care City innefattar utredning och behandling av patienter inom det psykosociala uppdraget. Vi arbetar systematiskt och strukturerat enligt KBT med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som av kortare mer akut bedömnings-karaktär.
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i det fortlöpande förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med intresse för och erfarenhet av arbete inom primärvården och det psykosociala uppdraget.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från och/eller intresse för arbete med såväl barn som vuxna. Rollen avser dock främst arbete med vuxna patienter.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryterings-tiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
To Care City ligger på Karlavägen 58, mitt på Östermalm. Verksamheten har ca 9000 listade patienter och består av husläkarmottagning, psykosocialt team och hemsjukvård. Personalgruppen består av 25 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Karlavägen 58 (visa karta
)
114 43 STOCKHOLM Arbetsplats
To Care City Kontakt
verksamhetschef
Lovisa Laurén Glover lovisa.lauren.glover@primavard.se Jobbnummer
10007338