Ungdomshandledare till Välfärd och fritid
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Vi söker 2 engagerade och trygga ungdomshandledare som kan bidra till att skapa en meningsfull och inkluderande fritid för barn och ungdomar i Biskopsgården.
Anställningen ligger under Socialförvaltningen Hisingens avdelning Välfärd och Fritid och mer specifikt på Fritidsenhet 3 som har fokus på barn och ungdomar i Biskopsgården. Fritid 3 har nära samverkan med skola som arena och närliggande skolor. Tjänsten kommer bidra till att fördjupa samarbetet och skapa ökade möjligheter till att fler barn kan delta i efterskolverksamhet och ökad kvalitet i den verksamhet som erbjuds.
Din arbetsplats är på Vårvindens fritidsgård. Du kommer i viss mån att arbeta på fritidsgården men huvuddelen av din arbetsinsats sker i en eller två närliggande grundskolor. Vårvinden är en HBTQI certifierad verksamhet vilket innebär ett tydligt åtagande att skapa en tryggare, mer inkluderande och mer medveten verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Arbetet i både skola och fritidsverksamhet präglas av relationsskapande arbete både gentemot barn och ungdomar och deras vårdnadshavare men även till våra samverkansparter.
Just relationsskapande med elever är en av de främsta arbetsuppgifterna för att sedan kunna tipsa och lotsa dem till efterskolaktiviteter, på skolan eller på mötesplatser i närområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Är på plats på skolan under och efter skoldagens slut utifrån behov och tider som identifierats tillsammans med parterna.
Informerar om befintligt utbud av kultur och fritidsaktiviteter på skolan, i området och på våra närliggande mötesplatser
Tar emot aktörer som marknadsför eller håller aktivitet under och efter skoltid
Finns på plats innan, efter och under aktivitet och identifierar på så sätt behov av stöttning för inbjuden aktivitet eller ledare
Leder och medverkar på aktiviteter under och efter skoltid utifrån gemensamt identifierade behov
Aktiviteter utförs primärt på skola som arena skolor men kan även förekomma på andra platser
Med dig som nyckelperson i vårt fördjupade samarbete hoppas vi att befintliga kultur och fritidsaktiviteter kommer fler barn och unga till dels och att fler både barn och vuxna engageras i föreningslivet.Kvalifikationer
För den här tjänsten behöver du ha en slutförd fritidsledarutbildning eller för tjänsten annan relevant utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet från arbete med både barn och ungdomar.
Tjänsten passar dig som är trygg i dig själv och har lätt för att knyta an till barn och ungdomar och skapa goda relationer till både kollegor och samverkansparter. Du har goda kunskaper i svenska språket, administrativt arbete, handledning och projektledning. Du är både strukturerad och lösningsfokuserad och brinner för att jobba med delaktighet och inflytande.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i skolan
Erfarenhet från föreningsliv
Erfarenhet av arbete med vårdnadshavare
Erfarenhet av arbete i en mångkulturell kontext
Erfarenhet av komplexa samverkansprocesser
Språkkunskaper som bl.a. turkiska, arabiska, somaliska.
Erfarenhet av att använda KEKS loggbok,
B Körkort
Är du intresserad av att bidra till utveckling av vår verksamhet och skapa bättre förutsättningar för att fler unga ska uppleva en meningsfull fritid?
Då kanske just Du är den vi söker!Övrig information
Intervjuer väntas ske vecka 34-35.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadOm företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Carina Karlsson, Vision carina.karlsson@fv.vision.se 031-3668822 Jobbnummer
10007335