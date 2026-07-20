QC Supervisor / Kvalitetssamordnare
Wp Welding AB / Organisationsutvecklarjobb / Lysekil Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lysekil
2026-07-20
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Om jobbet
WP Welding är ett expansivt och framgångsrikt bolag inom Sjöson-koncernen, med stark tillväxt och ett tydligt kundfokus. Denna rekrytering avser en tjänst i vårt dotterbolag WPW Delivery AB, som också blir din formella arbetsgivare. För att möta en ökad efterfrågan söker vi nu en Quality Controller / QC Supervisor som vill vara med och kvalitetssäkra våra kunders projekt och bidra till vår fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
I rollen som Quality Controller / QC Supervisor säkerställer du, genom kontroll, uppföljning och dokumentationsgranskning, att tillverkning, montage, svetsning, provning och slutdokumentation inom tilldelade projekt uppfyller gällande krav i ritningar, kontrollplaner, WPS, standarder, kundkrav, projektinstruktioner och WP:s kvalitetssystem.
Du har en viktig roll i att säkerställa spårbarhet, kontrollpunkter, avvikelsehantering och korrekt kvalitet inklusive kvalitetsdokumentation genom hela projektet.
Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för att kvalitetsdokumentation tas fram, granskas, hålls aktuell och färdigställs med full spårbarhet enligt kundkrav, projektkrav och interna rutiner.
• Hantera och kvalitetssäkra ritningar, isometrier, revisionsunderlag, arbetsmappar och övriga projektrelaterade dokument så att rätt version används i produktion.
• Följa upp kontrollplaner, ITP, samt se till att kontrollpunkterna granskas, signeras och dokumenteras.
• Genomföra löpande kvalitetsronder, stickprov och kontroller i produktionen för att verifiera att arbetet utförs enligt gällande ritningar, WPS, kontrollplaner, instruktioner och kundkrav.
• Verifiera materialcertifikat, märkning, heat number/charge number och spårbarhet mot ritning, isometri, arbetsmapp och projektets krav.
• Kvalitetssäkra dokumentation kopplad till PSS, materialcertifikat, svetslistor, weld maps, NDT, PWHT, provtryckningsprotokoll och annan relevant kvalitetsdokumentation.
• Följa upp visuell kontroll, NDT, eventuella reparationer och omkontroller samt provtryckning. Säkerställer att resultat, protokoll och avvikelser dokumenteras korrekt.
• Identifiera, registrera och följa upp kvalitetsavvikelser, NCR och korrigerande åtgärder samt eskalera återkommande eller kritiska brister enligt bolagets och projektets rutiner.
• Delta vid kvalitetsrelaterade walkdowns, punchhantering, mechanical completion och handover samt säkerställa att öppna anmärkningar dokumenteras och hanteras inför överlämning.
Vem är du?
För att trivas hos WPW Delivery AB motiveras du av en utvecklande projektmiljö med högt tempo, tydligt kundfokus och höga krav på säkerhet, kvalitet och leverans. Du är strukturerad, noggrann och trygg i att följa upp krav, dokumentation och kontrollpunkter på ett sakligt och professionellt sätt.
Du har ett starkt kvalitets- och säkerhetsfokus, god dokumentationsdisciplin och förmåga att kommunicera tydligt med produktion, projektledning, kund och stödfunktioner. Rollen innebär att du är ett kvalitetssäkrande stöd till produktionen, samtidigt som du håller en tydlig gräns mellan kontroll, uppföljning och produktionsledning.Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet inom relevant område, exempelvis kvalitet, svets, rörmontage, tillverkning, montage, projektproduktion eller industriell dokumentation.
• God förmåga att läsa och tolka ritningar, isometrier, WPS, arbetsinstruktioner och teknisk dokumentation.
• God förståelse för materialcertifikat, spårbarhet, svetsdokumentation, WPS/WPQR, svetsarprövningar och kontrollplaner.
• Erfarenhet av arbete enligt isometrier och kravställning enligt PED samt gärna ISO 3834, EN 1090, EN ISO 9606, EN ISO 15614, EN 10204 eller motsvarande internationella regelverk.
• God kunskap om NDT, PWHT, visuell kontroll, provtryckning, NCR och slutdokumentation.
• Mycket god datorvana och vana att arbeta i digitala dokumentations-, rapporterings- och uppföljningssystem.
• Förmåga att kommunicera tydligt på engelska i tal och skrift i projektrelaterade frågor, inklusive möten, rapportering, kunddialog och dokumentation.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet från piping-, prefabricerings- eller montageprojekt inom processindustri, energi, raffinaderi, kemi, petrokemi eller liknande industrimiljöer.
• Erfarenhet av kvalitetsuppföljning genom hela projektflödet, från materialkontroll, svets- och montagekontroller till provning, walkdowns, punchhantering, mechanical completion, slutdossier och kundöverlämning.
• Kunskap om relevanta standarder och regelverk för svetsning, tryckbärande system, materialspårbarhet och industrimontage.
• Utbildning eller certifiering inom exempelvis visuell svetskontroll, svetskoordination, kontrollplaner, avvikelsehantering eller internrevision.
• Erfarenhet av digitala system för rapportering av riskobservationer, tillbud, avvikelser eller kvalitetsuppföljning.
• Svenska är meriterande, men inte ett krav, då projektets arbetsspråk är engelska.
• Spanska i tal och skrift.
Vi erbjuder
• Ett dynamiskt företag med mycket gott rykte och stark tillväxtpotential.
• En utvecklingsdriven organisation med tydlig entreprenörsanda.
• Ett värderingsstyrt bolag som är en del av den växande Sjöson-koncernen.
• Spännande och varierande kundprojekt där kundens behov står i centrum.
• Ett kompetent team med hög kapacitet och specialistkunskap.
• Möjlighet att bidra till kvalitet, spårbarhet, säkerhet och leverans i våra kunders projekt.
• Stort ansvar och möjlighet till inflytande i en växande organisation.
• En positiv utvecklingsresa där din insats bidrar till bolagets fortsatta tillväxt.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM WP WELDING AB
WP Welding AB är en ledande rörlednings- och stålkonstruktionsentreprenör som tillhandahåller kvalitetstjänster till industrin, främst inom energi, raffinaderier, pappers- och massabruk, kemiindustrin samt petrokemiindustrin över hela Sverige. WP Welding har idag en omsättning på cirka 600 MSEK och har knappt 100 fastanställda.
Det är vårt uppdrag att kontinuerligt tillhandahålla industriella tjänster av högsta kvalitet och säkrast möjliga arbetsmiljöer till nytta för vårt samhälle, kunder, anställda och underleverantörer. Vi strävar efter att upprätthålla högsta nivå av professionalism, integritet, ärlighet och rättvisa i allt vi gör. Vårt mål är nöjda kunder genom leveranssäkerhet, uppmärksamhet på detaljer, serviceinriktning och kostnadseffektiva lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: hr@sjoson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WP Welding AB
(org.nr 556796-1718), https://wpwelding.se/
Holma Gåseberg 308 (visa karta
)
454 91 BRASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wp Welding AB Jobbnummer
10007345