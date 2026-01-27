Projektledare - Produktion & Digitalisering
Välkommen till Pågen och vår fina gemenskap där alla hjälper alla. Som Sveriges ledande bageri levererar vi varje morgon rykande färskt bröd direkt från ugnen till våra konsumenter i Sverige och ut i världen. Ändå är vi små nog att fatta de där snabba besluten som krävs för att hitta nya vägar och skapa resultat. På Pågen får du möjlighet att vara med och påverka, utmana och göra skillnad - på riktigt!
För att möta framtida behov och möjliggöra fortsatt utveckling utökar vi nu vår IT-avdelning. Rekryteringen är en del av en större förstärkning av IT-avdelningen, där vi bygger ett ännu starkare team tillsammans. Hos oss får du ta plats i en stabil och framgångsrik organisation med långsiktiga ambitioner inom digitalisering.
Vill du leda ett av våra viktigaste digitaliseringsprojekt inom produktion?
Vi söker nu en erfaren projektledare inom digital produktion som vill ta ett helhetsansvar för införandet av ett MES-system (Manufacturing Execution System) i vårt kommande bageri i Landskrona. Rollen är central i vår fortsatta digitalisering av produktion och innebär nära samarbete mellan verksamhet, IT och externa leverantörer. Produktionssystemet blir hjärtat i Pågens digitaliseringsresa och kommer påverka hela produktionskedjan. Du ska vilja arbeta operativt med flera olika uppgifter eftersom IT-enheten består av en mindre grupp där vi hjälper varandra inom våra olika kompetensområden där vi tillsammans säkrar Pågens IT.
Om rollen
Som Projektledare för MES ansvarar du för planering, genomförande och införande av MES-lösningen i vår kommande produktion. Du arbetar operativt och leder projektet från krav och design till driftsättning och överlämning till förvaltning. Du vill och är van att arbeta med förbättringar samt är en driven person som gillar utmaningar och förändringar.
Du blir länken mellan:
• Produktion & verksamhet
• IT-organisationen
• Systemleverantörer och systempartners
Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av projektledning inom IT och produktion
• Erfarenhet av systeminföranden i tillverkande verksamhet
• God förståelse för produktionsprocesser
• Förmåga att leda tvärfunktionella team
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska (engelska är meriterande)
• Goda språkkunskaper inom svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av MES-system
• Erfarenhet från livsmedels-, process- eller tillverkningsindustri
• Kunskap om integrationer mot ERP (t.ex. D365), automation eller produktionsnära systemDina personliga egenskaper
• Strukturerad och trygg i ledarrollen
• Lösningsorienterad och pragmatisk
• Stark i dialogen mellan teknik och verksamhet
• Gillar kommunikation, korrekt och till rätt intressenter
• Van att arbeta i miljöer med högt tempo och många intressenter
Vi erbjuder
• Ett affärskritiskt och strategiskt projekt
• Möjlighet att påverka framtidens digitala produktion
• Nära samarbete med både verksamhet och IT
• En unik resa inom svensk livsmedelsproduktion då vi bygger ett nytt modernt bageri i Landskrona med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd och två egna kvarnar som försörjer bagerierna med svenskt mjöl. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på www.pagen.se Ersättning
