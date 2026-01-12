Projektledare - planerat underhåll
2026-01-12
I över 100 år har Mimer varit med och byggt Västerås och dess stadsdelar till vad de är idag, och det tänkte vi fortsätta göra i 100 år till, minst. Hos oss präglas arbetet av våra värderingar Omtanke, Nytänkande och Engagemang, men samtidigt av struktur genom hög kvalitet i det vi gör. Vår vision är att skapa hemlängtan och framtidstro. Som medarbetare hos oss kommer du få dina förmågor utmanade och vi kommer hjälpa dig att växa i din roll.
Om rollenSom Projektledare - planerat underhåll leder du underhållsprojekt från beställning till överlämning till Förvaltningen som är din uppdragsgivare. Projekten är främst av byggservicekaraktär men kan även omfatta återuppbyggnad efter större bränder eller vattenskador.
Du ansvarar för att projekten drivs enligt Mimers etablerade ombyggnads- och skadeprocesser och har ett helhetsansvar för tid, teknik, ekonomi, kvalitet, lagkrav, miljö, energi samt relationer med både kunder och entreprenörer. Rollen innebär ett självständigt arbete med nära samarbete med kollegor inom Drift och Förvaltning.
Typiska arbetsuppgifter
Beställa och samordna upphandlade konsulter och entreprenörer inom ramen för Mimers avtal
Upprätta, följa upp och revidera projektavtal och tidplaner
Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning på månadsbasis
Säkerställa att projekt genomförs enligt gällande lagkrav, kvalitetskrav samt energi- och miljökrav
Leda projekt från start till avslut och säkerställa en tydlig och strukturerad överlämning till Förvaltningen
Vara en tydlig kontaktpunkt gentemot interna och externa parter under projektets gång
Vem söker vi?
Relevant gymnasial eller eftergymnasial utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom bygg/byggservice eller ledande befattning inom byggproduktion
Dokumenterade ledaregenskaper
Goda kunskaper i entreprenadjuridik
B-körkort samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God system- och datorvana samt erfarenhet av Officepaketet och MS Project eller motsvarande planeringsverktyg
Meriterande är erfarenhet eller sakkunskap inom energieffektivisering, kalkylering, offentlig upphandling samt upphandling av entreprenader och material.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och struktur i dina projekt. Du arbetar planerat och metodiskt, har lätt för att prioritera och håller satta tidsramar. Du samarbetar smidigt med andra, kommunicerar tydligt och hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har också ett starkt affärsmässigt tänk, med god förståelse för ekonomi, kostnader och effektivitet, och är noggrann med att leverera hög kvalitet i varje del av projektet.
Vad erbjuder vi?
En transparent verksamhet där vi har högt i tak och delar idéer, nya tankesätt och uppmuntrar delaktighet.
En träningsretur som innebär att du kan registrera din träning utanför arbetstid och få tillbaka i ledighet.
5 000 kronor i friskvårdsbidrag.
Fantastiska kollegor som kan, som orkar och som vill göra skillnad varje dag.
En verksamhet med en stark kultur, tydliga värderingar och en förankrad vision.
Möjligheten att få vara med och utveckla en hel stad - vårt Västerås!
Bra att vetaTjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor här i Västerås. Vi arbetar på ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet till hybridarbete. Tillträde sker så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Sista ansökningsdag är den 25 januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7017690-1783063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostads AB Mimer
(org.nr 556019-3384), https://karriar.mimer.nu
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Jobbnummer
9677951